Володимир Гевко став політиком року на Тернопільщині



Народний депутат України, голова обласної організації партії “Слуга Народу” у Тернопільській області Володимир Гевко став переможцем телепремії “Гордість Тернопілля” у номінації “Політик року 2022”. Претендентів у 16 номінаціях подавали жителі області, а голосування тривало протягом грудня.

— “Політик року”, приємна несподіванка від телепремії “Гордість Тернопілля”. Хочу висловити слова щирої вдячності усім, хто працює пліч-о-пліч зі мною та звичайно всім тим, хто підтримував мене і голосував. Ця нагорода є для мене ще одним стимулом рухатися в обраному напрямку, розвиватися та ще більше працювати, наближаючи нашу Перемогу, — наголосив Володимир Гевко.

Телепремія “Гордість Тернопілля-2022” – це вже друге відзначення кращих з кращих. Її започаткували телеканали ІНТБ та “Тернопіль1” у 2021-му році. Переможцю в кожній номінації вручається телепремія, що представляє собою ексклюзивну кришталеву статуетку та відповідний сертифікат.