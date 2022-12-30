Графік вимкнень світла з 2 по 8 січня у Тернопільській області

«Тернопільобленерго» оприлюднили новий графік вимкнення електроенергії з 2 по 8 січня.

У разі гострої потреби «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години, вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

Під час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів, – кажуть в «Тернопільобленерго».

Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Вимкнення згідно з даним графіком не застосовуватиметься до об’єктів критичної інфраструктури.

Додаток до графіка погодинних вимкнень міст, сіл, вулиць ТУТ