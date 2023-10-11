Вересневий ринок праці Тернопільщини. Є потреба у продавцях, лікарях, водіях

За 9 місяців 2023-го в місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 12,7 тис. осіб, серед них майже 1 тис. вимушено переміщених осіб.

За сприяння служби зайнятості області:

5,3 тис. краян були працевлаштовані.

0,5 тис. – брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру, після їх завершення кожен сьомий був працевлаштований на постійне місце праці.

0,7 тис. безробітних працювали на суспільно корисних роботах у складі «Армії відновлення».

479 – проходили професійну підготовку чи підвищення кваліфікації.

456 – завершили навчання, з них майже усі були працевлаштовані.

386 жителів області отримали безкоштовні ваучери на оплату профнавчання.

6 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

116 роботодавців отримали компенсації за працевлаштування 165 переселенців.

40 роботодавцям виплатили компенсацію ЄСВ за забезпечення роботою 41 безробітного.

Також в області здійснюється виплата 50% фактичних витрат на оплату праці учасників бойових дій.

На 10 жовтня 2023 року 1,9 тис. безробітних продовжують пошук роботи. Із них 72% – жінки, кожен четвертий – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, більше третина – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 7% – переселенці.

Серед безробітних найбільше колишніх працівників сфери торгівлі та послуг.

Найбільшу потребу роботодавці мають у продавцях, лікарях різних спеціалізацій та медичних працівниках, водіях, швачках, підсобниках, вчителях, кухарях, пекарях, вантажниках, касирах торговельного залу, бухгалтерах, слюсарях з ремонту колісних транспортних засобів.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.