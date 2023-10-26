“Воювати доведеться всім”: артилерист Олександр з позивним “Солома” розповів про бої на Донеччині

Тернополянин Олександр з позивним “Солома”, артилерист 67 окремої механізованої бригади, до повномасштабної війни ремонтував автомобілі, а тепер лагодить гармати. Зараз чоловік боронить країну на Лиманському напрямку.

Чоловік розповів Суспільному, що там тривають важкі бої, російські військові постійно обстрілюють позиції українських бійців і намагаються штурмувати.

“Як всі нормальні чоловіки та всі нормальні люди, коли на твою країну нападають, то вони мають йти її захищати. Пішов на війну 24 лютого, в перший день ми виїхали”.

42-річний тернополянин Олександр у перші дні повномасштабного вторгнення брав участь у боях за столицю України та Київщину, потім воював у Чернігівській та Харківській областях, згодом обороняв Бахмут.

Зараз разом із побратимами тримає оборону на Лиманському напрямку в Донецькій області.

“Зараз найважчий напрямок той, де ми знаходимося. Тут набагато більше літає ворожих дронів, розвідка ведеться набагато потужніша і контрбатарейна діяльність, обстріли потужні постійно”.

Перед тим, як піти на війну, Олександр 5 років працював в автосервісі — ремонтував легкові автомобілі. Боєць каже, що ці знання на війні стали в нагоді.

“Один побратим казав: “Дякувати Богу, що щось навчили робити”. Зараз це дуже актуально, бо гармати треба ремонтувати, відповідно так само техніка вся також потребує ремонту. З сервісами тут, по-перше, черги, ціни високі, а так — є можливість, є вміння, стараємося самі щось трішки робити”.

Артилерист каже, щоб наблизити перемогу, потрібно, щоб більше бійців приєднувалися до лав ЗСУ.

“Для цивільних — готуватися. Бо наші війська таки добряче втомлені. Нас не кажу, що потрібно взагалі міняти, але якийсь відпочинок нам треба робити. Хай готуються, бо воювати прийдеться всім. А ті, хто не може воювати, то мають максимально працювати на перемогу, все робити для армії — всіма можливими способами та засобами”.

Суспільне