Михайла Головка звільнили з посади голови обласної ради
Сьогодні відбулася сесія обласної ради на якій депутати проголосували за звільнення з посади голови Михайла Головка, котрого звинувачують у хабарництві і який носить електронний браслет. Голосування було таємним. Рішення підтримали 51 депутат, 16 бюлетенів не використали.
Сам голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко не прийшов на збори депутатів.
Нагадаємо, коли Михайло Головко дізнався, що депутати збирають підписи за його відсторонення, відразу перервав відпустку, домовляється з фракціями. Але, як бачимо, з сьогоднішніх подій, нічого йому не вдалося