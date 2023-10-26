Михайла Головка звільнили з посади голови обласної ради

Сьогодні відбулася сесія обласної ради на якій депутати проголосували за звільнення з посади голови Михайла Головка, котрого звинувачують у хабарництві і який носить електронний браслет. Голосування було таємним. Рішення підтримали 51 депутат, 16 бюлетенів не використали.

Сам голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко не прийшов на збори депутатів.