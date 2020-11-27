Які проекти винесені на порядок денний сесії Тернопільської міської ради?

На сесії Тернопільської міської ради, що відбудеться 27 листопада розглянуть зміни до бюджету, деяких статутів комунальних підприємств, та програм розвитку Тернопільської громади. Серед земельних питань – отримати дозвіл на будівництво гаража може людина з реєстру корупціонерів.

Зміни до бюджету, соціальна політика та торгівля брухтом

На початок винесено питання про виконання бюджету та внесення змін до міського бюджету. Попри тривалий карантин та несприятливі умови для бізнесу, бюджет вдалося виконати за різними статтями надходження у середньому на 90% від запланованого, прогнозується невиконання бюджету на 200 мільйонів.

Пропонується внести зміни до міської програми “Здоров’я”. В основному це стосується збільшення витрат на підтримку медицини та забезпечення соціально незахищених верств населення.

На сесію винесено положення про впорядкування механізму передачі у власність громадян 1- та 2-ох квартирних житлових будинків. Документ передбачає перелік документів, які потрібно подати аби отримати у власність квартиру.

Комунальному підприємству “Тернопільводоканал” хочуть розширити види економічної діяльності. Якщо депутати підтримають, то водоканал зможе торгувати відходами і брухтом, а також будувати дороги та автостради.

Цього року управління вирішило зменшити фінансування програми “Турбота” майже на 10 мільйонів: із понад 36-ти мільйонів до трохи більше 25 мільйонів гривень. На засіданні комісії з питань бюджету та фінансів, керівник управління не зміг відповісти чому так сталося. Можливо, при обговоренні проекту на сесії громадськість почує більш ґрунтовну відповідь.

Також на сесію винесено Положення про зміни персонального складу міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків. Ознайомитися із персональним складом комісії можна тут.

Комісію з питань поновлення прав реабілітованих та встановлення статусу учасників ОУН-УПА очолить секретар ради, Ігор Гірчак. До слова, у програмі “Турбота” на 700 тисяч гривень зменшили відшкодування пільг ветеранам ОУН-УПА та реабілітованим (із 2 мільйонів до 1 мільйона 300 тисяч гривень). Це пояснюють тим, що: “Частину реабілітованих осіб та ветеранів ми перевели на фінансування з державного бюджету, враховуючи прийняття змін до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій, який передбачає таке фінансування”.

Питання земельні – хто хоче отримати гараж?

Юристи Центру громадського контролю “Дій!” у Тернополі проаналізували земельні питання та з’ясували хто може стати власником земельних ділянок у Тернополі.

Отримати можливість збудувати гараж на вулиці Будного є 36 охочих. Серед них – Коруна Андрій Віталійович, який є у списку корупціонерів за даними YouControl. Андрій Віталійович пропонував екіпажу поліції неправомірну вигоду у розмірі 500$ за уникнення відповідальності за адміністративне правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Також у списку є Качковський Олександр Вікторович – син Качковського Віктора Михайловича, головного спеціаліста з мобілізаційної роботи відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи Тернопільської міської ради.

Передати безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва гаражів на Микулинецькій планують 12 особам, – серед них Сухарський Сергій Миколайович, начальник центру забезпечення Головного управління національної поліції. В іншому проекті зустрічаємо 6 претендентів на гаражі.

Дати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення ділянок для будівництва гаражів за адресою вул. Генерала Тарнавського хочуть Середі Олегу Васильовичу та іншим громадянам. За даними YouControl такого суб’єкта декларування у Тернопільській області немає. Але є інформація про людину з аналогічними даними як працівника Ананьївської районної державна адміністрація Одеської області та слідчого Управління нацполіції у Рівному. Другим у списку претендентів є Зеневич Ірина Мирославівна, дружина Зеневича Ігора Васильовича, інспектора Управління патрульної поліції у Тернопільській області. Також претендентом є Мисак Ярослав Володимирович, батько Кіореску Ірини Ярославівни, слідчого Тернопільського відділу ГУНП в Тернопільській області. Всього у списку 45 претендентів на отримання ділянки для гаражів. Серед них – Дячун Богдан Олексійович, член родини Дячун Наталі Василівни – керівниці комунальної установи “Відділ соціального розвитку при управлінні освіти і науки” Тернопільської обласної адміністрації; Тучик Іван Михайлович – старший інспектор кінологічної служби, Залеський Іван Миколайович- керівник ОСББ “Тарнавського, 26”.

Чи підтримають депутати міської ради ці проекти рішень – побачимо на сесії.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі