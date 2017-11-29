Вперше за 7,5 років ми дамо додатковий концерт у Тернополі!, — Сергій Притула

Як розповів в соцмережах Сергій Притула, у кінці вересня у продаж надійшло 1892 квитка на концерт “Вар*ятів” 19 грудня у “Жовтневому” . 19 листопада, за місяць до концерту, їх залишилось 76.

“Аншлаг за місяць до концерту – мрія кожного артиста і я щиро дякую нашим глядачам за таку любов! — зазначив Сергій Притула. — Окрім цього радий повідомити, що вперше за 7,5 років ми дамо додатковий концерт у Тернополі! Так-так, вперше! Ми вже звикли до подвійних концертів у Києві, Луцьку, Чернівцях, потрійних у Рівне, Франику чи Калуші. А от у Тернополі це вперше!”.

Концерти в Тернополі відбудуться 13 грудня в палаці культури “Березіль” ім. Леся Курбаса.

Команду Вар’яти ШОУ створено 7 років тому найкращими представниками українського гумору.

Шоу — без російської мови та ненормативної лексики. Майже відсутні жарти «нижче пояса» та на політичну тему. Очільник шоу – відомий український телеведучий Сергій Притула.

Наразі до складу Вар’ятів входять артисти Володимир Жогло, Володимир Ковцун, Віталій Тильний, Сергій Полупан, Валентин Сергійчук та Сергій Притула.