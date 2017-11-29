Тернопільських вчителів запрошують до флешмобу та дарують їм план інтерактивного уроку

Учителів та методистів запрошують взяти участь у флешмобі до Міжнародного дня людей з інвалідністю та провести дітям інтерактивний урок.

Це ініціатива організації “Бачити серцем”, яка підтримує сім’ї, що виховують дітей з важкими порушеннями розвитку.

Організація розробила інтерактивний урок, який “познайомить дітей з різними видами порушень, основними видами комунікації з людьми, які мають порушення слуху, зору, опорно- рухового апарату, з правильною термінологією”.

Його може отримати кожен вчитель, якщо заповнить анкету. За умовами флешмобу, цей урок потрібно буде провести в класі 4 грудня. Крім того, зняти відео та розмістити його на своїй сторінці чи сторінці школи з хештегом #ценесвято. І з таким самим хештегом розмістити фотографію.

Заявки приймають до 1 грудня.

Джерело: Нова українська школа