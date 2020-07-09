Встановили особу, яка, ймовірно, хотіла викрасти дитину в центрі Тернополя

У перший день липня в обласному центрі на вулиці Шептицького невідома жінка нахилилася до чужої дитини та хотіла підняти її на руки. Хто це, і чи справді жінка мала намір вкрасти дитя?

Обідня пора 1 липня, спека неймовірна. Невідома жінка у синій хустині, масці, чорній куртці та зимових чоботах стоїть біля одного з магазинів на вулиці Шептицького. Тротуаром біжить маленька дівчинка, мама йде поруч, однак дитина не тримає її за руку. Побачивши таку картину, жінка наближається до дитини і хоче взяти її на руки. Цьому запобігла матір дівчинки, яка швидко забрала дитя від невідомої. Злякавшись, невідома пішла геть, перейшла вулицю та попрямувала в сторону ринку. Це зафіксували камери відеоспостереження.

Дана подія облетіла всю область. Приголомшені батьки у соціальній мережі почали поширювати відео із заголовками та проханнями до поліції відреагувати на дану пригоду. Правоохоронці встановили особу та з’ясували місце перебування жінки, яку зафіксували камери у той момент, коли вона підійшла до маленької дитини. Відео невідомої, яке з’явилося в мережі, передали на опрацювання і психологам правоохоронного відомства, аби фахівці проаналізували поведінку жінки та склали її портрет.

– Найімовірніше, будь-якої шкоди спричинити дитині розшукувана не мала наміру. Мотивів викрадати також, – розповів начальник сектора психологічного забезпечення УКЗ ГУНП в Тернопільській області Михайло Козюк.

У ході відпрацювання території, завдяки програмі “Безпечне місто”, під час спілкування з місцевими мешканцями та переглядаючи відео з камер спостереження, правоохоронці Тернопільського відділу поліції вийшли на слід імовірної підозрюваної. Це тернополянка 1976 року народження. З нею зустрілися працівники поліції. За словами начальника ТВП Сергія Осадці, жінка пояснила, що наміру викрадати дитину не мала. Вона побачила малечу і нахилилася до неї, аби малюк не впав. З тернополянкою правоохоронці провели профілактичну бесіду. Працівники поліції звернулися до лікарів, аби вони поспілкувалися та оцінили психологічний стан жінки.

Однак на відео чітко видно, що малюк ішов рівним тротуаром, і причин для падіння не було. Звісно, можна врахувати факт, що маленькі діти можуть впасти «на рівному місці».

З метою запобігання таким подіям наше видання звертається до батьків та перехожих. Якщо ви помітили схожу ситуацію, не проходьте осторонь, дізнайтеся про наміри людини або викликайте поліцію. Якщо ви стали потерпілими у такій ситуації, заберіть дитину від незнайомих осіб, якщо відбуваються втручання з боку невідомих, голосно кричіть та гукайте на допомогу, крик приверне увагу оточуючих. Якщо є можливість, сфотографуйте підозрілих осіб, викличте поліцію. Проведіть із дітьми профілактичну бесіду, що повинна робити дитина, коли до неї підходить невідома особа. Не залякуйте дитину, а доступно поясніть причину, чому саме треба остерігатися чужих людей. Не забороняйте дитині, адже може з’явитися сильна цікавість. Визначте алгоритм дій і навчіть цьому ваше маля. Тримайте дитину за руку, особливо в людних місцях.

Соломія Вершигора



