Парковці у центрі Чорткова бути!

Припарковані вздовж вузьких вулиць автомобілі набридли всім – і чортків’янам, і гостям міста, і поліції, і самим учасникам дорожнього руху.

З кожним роком у Чорткові з’являється все більше і більше автомобілів. І все б чудово, якби у місті були зручні та комфортні парковки чи місця для стоянок. Втілити це у життя надзвичайно важко, бо центральна частина міста будувалася майже протягом багатьох століть, коли люди пересувалися переважно пішки.

Вузенькі австрійські вулиці – це не лише чудові туристичні принади Чорткова, але й чимала дилема для автомобілістів. Знайти паркомісце в першій половині дня – справа нелегка. «Вирішення проблеми з паркуванням – одна із пріоритетних для мене, як міського голови. Історична частина міста практично вся вже давно забудована і знайти вільну площу для сучасної і комфортної парковки було нелегко, але нам вдалося. Надіюся, що вже наступного року по вул. Гончара з’явиться великий комунальний паркінг», – розповів міський голова Володимир Шматько. Варто зауважити, що створення автостоянки – це не лише будівельні роботи, але й чимала кількість документів та дозволів. Щоб розпочати процес будівництва, на черговій сесії міської ради депутати надали дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування паркінгу по вул. О. Гончара. Це лише перший крок на шляху до будівництва парковки. На завершальному етапі обов’язково відбудуться громадські слухання, де всі охочі зможуть висловити власне бачення автостоянки та внести корективи. Володимир Шматько зазначає: «Попередньо, ми планували двоповерховий паркінг, який містив би 86 місць для стоянки. Проте, розуміємо, що для такого динамічного міста як Чортків – це замало. Тому зараз працюємо над тим, щоб передбачити у проекті 3-4 поверхи. Хочеться наголосити, що спорудження такого об’єкту буде коштувати чимало. Щоб зменшити навантаження на казну міста, шукаємо інвесторів, розглядаємо різні програми співфінансування як з держбюджету, так і з європейських фондів. Так, процес клопіткий і потребує затрат, але віримо, що вже наступного року паркінг у центрі Чорткова таки буде!».