За добу в медзаклади області госпіталізовано 18 осіб з COVID-19

Про це повідомиляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації з посиланням на обласний Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

ℹ Щодо ситуації пов’язаної із захворюванням населення на COVID-19, то впродовж доби станом на 6 травня в Тернопільській області відповідно за даними лабцентру виявлено:

🔼 52 особи з підозрою на COVID-19, з них – 5 дітей;

🔼 лабораторно підтверджено методом ПЛР 12 осіб;

🔼 госпіталізовано 18 осіб, зокрема четверо дітей;

За добу одужало 16 хворих на коронавірус. Зокрема і 12 медпрацівників✅.

Загалом з початку епідемії на Тернопільщині підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 935 людей, у тому числі, 61 дитини та 221 медпрацівника.