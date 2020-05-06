За добу в медзаклади області госпіталізовано 18 осіб з COVID-19
Про це повідомиляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації з посиланням на обласний Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
ℹ Щодо ситуації пов’язаної із захворюванням населення на COVID-19, то впродовж доби станом на 6 травня в Тернопільській області відповідно за даними лабцентру виявлено:
🔼 52 особи з підозрою на COVID-19, з них – 5 дітей;
🔼 лабораторно підтверджено методом ПЛР 12 осіб;
🔼 госпіталізовано 18 осіб, зокрема четверо дітей;
За добу одужало 16 хворих на коронавірус. Зокрема і 12 медпрацівників✅.
Загалом з початку епідемії на Тернопільщині підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 935 людей, у тому числі, 61 дитини та 221 медпрацівника.