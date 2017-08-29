Тернопільська “Алея зірок” має нові імена

Традиційно на День міста, 28 серпня, «Алея зірок» у Тернополі поповнюється новими іменами. Цього року урочисто відкрили три зірки: добровольцями АТО, подвійна зірка в пам’ять про подружжя Стецьків – художника Дмитра та мистецтвознавцю Віру та зірка поету Василю Ярмушу.

На відкриття прийшло десятки тернополян, а право відкрити зірки отримали найближчі родичі та друзі.

«Кожного року ми відкриваємо зірки на Алеї, щоб вшанувати кращих тернополян, які своєю працею або досягненням прославляли наше місто. Такими ми запам’ятаємо талановите подружжя Віру та Дмитра Стецьків, поета Василя Ярмуша, – зазначає міський голова. – Також одна з зірок – це шана усім добровольцям, які і сьогодні захищають Україну від ворога».

Довідка: Алея зірок у Тернополі відкрита 28 серпня 2011 року, розташована на вул. Гетьмана Сагайдачного. У попередні роки вона поповнилася іменами Олени Підгрушної, Казимира Сікорського, Василя Бурми, Лесі Романчук, Степана Галябарди, Михайла Форгеля, Любомири Бойцун, композитора Андрія Підлужного, актора Мирослава Коцюлими та зіркою, яка присвячена усім учасникам АТО.