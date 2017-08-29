У тернопільському парку оштрафували трьох чоловіків

28 серпня, близько 24 години, патрульні помітили трьох чоловіків, які розпивали алкогольні напої у парку ім. Т. Шевченка. Спершу чоловіки відмовився припинити правопорушення на вимогу поліцейських і почали конфліктувати.

Інспектори притягнули порушників до відповідальності за ст. 178 КУпАП (Розпиття алкогольних напоїв в громадському місці).

Загалом, за ніч патрульні поліцейські винесли 5 постанов за розпиття алкоголю у публічних місцях. Якщо правопорушення вчинене вперше, то розмір штрафу складає від 17 до 85 гривень, вдруге – від 51 до 119 гривень.