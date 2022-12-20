Вибори ректора у ТНПУ: один з кандидатів пропонує студентам гроші за голос?

У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка працівники СБУ допитують студентів щодо можливого підкупу на виборах ректора ВУЗу, які відбудуться 22 грудня.

Про це повідомили джерела Politerno серед працівників університету.

За даними наших співрозмовників, студентам пропонувалося від 600 до 800 гривень за голос на користь одного з кандидатів.

Як відомо, на прийдешніх виборах керівника Тернопільського національного педагогічного університету два кандидата – чинний ректор Богдан Буяк та декан історичного факультету цього закладу, депутат Тернопільської міської ради Володимир Місько.

Слід зазначити, що на місцевих виборах 2020 року у ТНПУ вже відбувався схожий скандал. Тоді правоохоронці у підкупі студентів ВУЗу запідозрили кандидата у депутати до Тернопільської міської ради Володимира Міська. Про це, зокрема, повідомляло наше видання. За даними джерел у політичних колах, тоді пан Місько зумів “вирішити” свої проблеми.