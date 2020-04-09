Головний лікар Збаразької центральної лікарні Валерій Суконнік ще не звільнений з роботи

Другий день поширюються новини з гучними заголовками, що зі Збаразької лікарні звільнився головний лікар. Однак голова Збаразької районної ради Світлана Боднар спростовує цю інформацію.



“У комунального некомерційного підприємства “Збаразька центральна лікарня” є керівник!, – повідомила Світлана Боднар. – Так, з 14 лютого 2020, відколи ми завершили реорганзацію ЦРКЛ, відповідно до реформи вторинної ланки медицини, обов’язки директора КНП покладені рішенням сесії райради на Суконніка Валерія Івановича до моменту призначення керівника на підставі результатів конкурсу.

Районна рада як власник, засновник і орган управління юридичної особи КНП ” Збаразька центральна лікарня”, 6 квітня оголосила конкурс на вакантну посаду директора комунального медзакладу. Ніякої терміновості і чогось подібного. Здійснюємо процедуру проведення конкурсу відповідно до законодавства. Кабміном визначено порядок проведення конкурсу. Тобто йдемо виключно по виписаній процедурі.

До кінця квітня, дуже сподіваюся, буде відоме ім’я переможця конкурсу. Далі затвердимо кандидатуру на сесії і я, як голова райради, підпишу контракт з директором.

Разом з тим, так, правда, Валерій Суконнік писав заяву, щоб ми забрали покладені на нього обов’язки в.о директора. Ми її розглянули на пленарному засіданні сесії райради третього квітня. Але депутати не погодилися її задовільнити, оскільки запущено процедуру призначення нового керівника через конкурс. Це, як мінімум, було б безвідповідальне рішення депутатського корпусу. Отже, Суконнік Валерій Іванович продовжує виконувати обов’язки керівника медзакладу.

Наголошу, що, зідно із Статутом КНП “Збаразька центральна лікарня”, керівник медзакладу має широку автономію діяльності як фінансової, так і кадрової.

Він самостійно визначає кадрову політику. Тому Валерій Іванович Суконнік на час карантину, надзвичайної ситуації може покласти виконання обов’язків начмеда на будь-кого з лікарів установи і зменшити своє навантаження, як керівника, а відтак займатися організацією заходів для підготовки районної лікарні до прийому пацієнтів хворих на COVID-19, захисту і роботи медиків в умовах поширення епідемії коронавірусу.

Все – в межах чинного законодавства.

Депутатський корпус районної ради, керівництво районної державної адміністрації оперативно реагують на потреби медичних закладів району задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Необхідні кошти для створення матрезерву, придбання обладнання, засобів захисту персоналу, дезрозчинів тощо виділені і первинній, і вторинній ланці медицини. До одного мільйона гривень збільшено резервний фонд районного бюджеу.

Ми робимо усе, щоб медзаклади були готовими працювати в умовах поширення інфекції в районі”.

Поділіться:









