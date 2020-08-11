Вибух у Бейруті: на Тернопільщині перевірять підприємства, які зберігають аміачну селітру

На Тернопільщині проведуть позапланові перевірки у сфері охорони праці та техногенної та пожежної безпеки на підприємствах, які зберігають аміачну селітру для застосування, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри та мінеральних добрив.



Про це йшлося під час наради, організованій спільно з начальником відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Тернопільській області Петром Гичкою та головним спеціалістом відділу організації виробництва та маркетингу с/г продукції Департаменту агропромислового розвитку ОДА Галиною Подольською, за участю начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Управління ДСНС України у Тернопільській області Сергія Лукачика.

Присутні обговорили питання щодо проведення на території області позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, пожежної та техногенної безпеки суб’єктів господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом, для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, у порту Бейрута вибухнули понад 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.