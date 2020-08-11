Геріатричний будинок, завод, “Тернопільводоканал”: де на Тернопільщині виявили спалахи COVID-19

Розповіли, де у Тернопільській області станом на сьогодні зафіксували спалахи коронавірусної інфекції.



Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.

Станом на 11 серпня у Тернопільській області 142 особи перебувають на стаціонарному лікуванні, з них 31 – у важкому стані. Також зареєстровано 173 особи з підозрою на COVID-19, з яких 3 – у важкому стані.

На Тернопільщині три активні спалахи COVID-19 в організованих колективах:

🔺у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Тут виявлено 23 випадки коронавірусу, один з яких – у медичного працівника. У закладі проживає 160 підопічних та працює понад 80 осіб. Сьогодні заклад на ізоляції.

🔺у Чорткові. Лабораторно підтверджено 33 випадки захворювання у філії ТОВ «СЕ Борднетце Україна». У приміщенні проведено дезінфекцію. Посилено протиепідемічні заходи. 🔺у КП «Тернопільводоканал». 10 лабораторно підтверджених випадків. Загалом в області зареєстровано 9 спалахів COVID-19, шість з яких ліквідовані.