13:28 | 14.02.2020
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Новини Тернополя 

Вибух у Тернополі: під «Шевроле» була підозріла коробка

Irena 2 Views Прокоментуй!

У центрі Тернополя поліцейські оперативно знешкодили підозрілий предмет, залишений під автомобілем

Підозрілу знахідку виявив власник автомобіля і зателефонував на лінію 102. Працівники поліції оперативно виїхали на місце події та вжили усіх заходів, аби запобігти небезпеці.

14 лютого близько 8 години до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він виявив під своїм автомобілем марки «Шевроле Авео» підозрілу коробку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічий підрозділ. Правоохоронці обмежили доступ до автівки й обстежили територію. Під переднім колесом транспортного засобу вони виявили паперову коробку акуратно замотану в чорний поліетиленовий пакет.

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