Вибух у Тернополі: під «Шевроле» була підозріла коробка
У центрі Тернополя поліцейські оперативно знешкодили підозрілий предмет, залишений під автомобілем
Підозрілу знахідку виявив власник автомобіля і зателефонував на лінію 102. Працівники поліції оперативно виїхали на місце події та вжили усіх заходів, аби запобігти небезпеці.
14 лютого близько 8 години до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він виявив під своїм автомобілем марки «Шевроле Авео» підозрілу коробку.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічий підрозділ. Правоохоронці обмежили доступ до автівки й обстежили територію. Під переднім колесом транспортного засобу вони виявили паперову коробку акуратно замотану в чорний поліетиленовий пакет.