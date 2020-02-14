Что представляет собой автокредит и как его получить?

Автомобиль – средство передвижения с возможностью реализовать свою детскую мечту. На сегодняшний день многие автомобили доступны для украинских граждан, но всё-таки не каждый может за короткий срок собрать сумму и приобрести транспортное средство. Иногда можно одолжить денег у знакомых или родственников, но эти способы не всегда действенные.

Идеальное решение – это сторонняя помощь от компании Alex Сredit, где можно получить быстрые кредиты на покупку авто, его ремонт и в целом обслуживание. Деньги выдаются уже и сейчас, поэтому не стоит переживать по срокам и подготавливать целый пакет документов. В случае с представленной компанией – это лишнее.

Требования к заемщикам

Необходимо лишь соответствовать нормам и требованиям компании, чтобы была возможность получить хороший результат по кредиту:

достичь совершеннолетия;

быть дееспособным;

иметь паспорт гражданина Украины;

открыть карту в любом банке Украины.

Первый быстрый кредит на авто в Украине выдается только на сумму 3500 грн. Этого не хватит для покупки авто, но достаточно для оплаты процентов или оформления платежи за автомобиль. В качестве альтернативного решения предлагается полноценный кредит со ставкой под 0,01%.

Быстрые кредиты выдаются без справок, залогов и огромного пакета документов. Желательно иметь постоянное место работы или хотя бы подтверждённый доход, чтобы в лице представителей компании выглядеть благонадежным клиентом.

Процедура оформления кредита

Во избежание стресса или неприятных ситуаций действовать необходимо по специальному алгоритму:

пройти регистрацию на сайте Alex Сredit;

полностью заполнить личный профиль;

указать источники дохода.

Удобство работы обеспечено благодаря калькулятору. Клиент может выбрать необходимую сумму и срок, после чего ему будут показаны процентные ставки и суммы, которые он должен выплатить. В обязательном порядке менеджер звонит пользователю и сообщает о решении относительно его заявки. После этого деньги перечисляются на указанные реквизиты. Передача денег займет около 15 минут.

Для погашения кредита необходимо зайти в личный кабинет и воспользоваться соответствующим функционалом. Процедура возврата кредита согласовывается с каждым клиентом индивидуально и на основе договора, предварительно подписанного обеими сторонами. Оплата кредита возможна как с помощью терминала самообслуживания, так и посредством системы переводов.