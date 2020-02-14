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Розповіли, яким буде новий е-паспорт українців

Irena 2 Views Прокоментуй!

Розповіли, яким буде новий е-паспорт українців

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив декілька варіантів дизайну електронного паспорта, над якими працюють у Мінцифрі.

Пропозиції урядовець оприлюднив у Facebook, – повідомляє Укрінформ.

«Ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьову сторону, що сховати в розгорнуте відображення за натиском (там буде схована вся-вся інформація: строк дійсності, стать, громадянство та інше», – зазначив Федоров.

За його словами, розробники вважають, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, вони збільшили фото (заклали ідею його збільшення за натиском).

Віцепрем’єр-міністр повідомив, що згодом можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть власники закордонного паспорта та ID-картки.

«За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)», – підкреслив він.

Федоров додав, що як і на водійських посвідченнях там діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.

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