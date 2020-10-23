Видужало 390 осіб, підтверджено 332 випадки зараження COVID-19 та три смерті – офіційні дані на 23 жовтня у Тернопільській області
Станом на 23 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 18610 випадках діагноз лабораторно підтверджений (17291випадок – дорослі, 1319 випадків – діти), з них 237 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 13584 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 5053 (3537 одужало, 52 летальних, 1464 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 872 (715 одужало, 8 летальних, 149 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 901 (561 одужало, 16 летальних, 324 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 867 (702 одужало, 17 летальних, 148 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 859 (641 одужало, 12 летальних, 206 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 895 (623 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 254 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 908 (687 одужало, 11 летальних, 210 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 459 (380 одужало, 3 летальних, 76 продовжують хворіти);
– Козівський район – 572 (410 одужало, 4 летальних, 158 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1165 (923 одужало, 18 летальних, 224 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 473 (404 одужало, 2 летальних, 67 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 761 (588 одужало, 10 летальних, 163 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 542 (408 одужало, 4 летальних, 130 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 221 (131 одужало, 3 летальних, 87 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 738 (476 одужало, 18 летальних, 244 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1463 (1074 одужало, 12 летальних, 377 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1281 (929 одужало, 14 летальних, 338 продовжують хворіти);
– Шумський район – 580 (395 одужало, 14 летальних, 171 продовжують хворіти);
За попередню добу:
– видужало 390 осіб;
– проведено 1132 дослідження методом ПЛР;
– підтверджено 332 випадки зараження вірусом COVID-19.
– зареєстровано 3 летальних випадки: жінка 76 р. с. Новоставці Бучацький район, жінка 80 р. с. Біла Чортківський район, жінка 51 р. м. Збараж.
Шумський район (26 осіб):
• м. Шумськ – 11
• с. Боложівка – 1
• с. Велика Іловиця – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Вовківці – 2
• с. Ходаки – 1
• с. Биківці – 4
• с. Васьківці – 1
• с. Малі Садки – 1
• с. Мирове – 1
• с. Тилявка – 1
• с. Кутянка – 1