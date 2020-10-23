09:17 | 23.10.2020
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Новини Тернополя 

Видужало 390 осіб, підтверджено 332 випадки зараження COVID-19 та три смерті – офіційні дані на 23 жовтня у Тернопільській області

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Станом на 23 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 18610 випадках діагноз лабораторно підтверджений (17291випадок – дорослі, 1319 випадків – діти), з них 237 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 13584 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5053 (3537 одужало, 52 летальних, 1464 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 872 (715 одужало, 8 летальних, 149 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 901 (561 одужало, 16 летальних, 324 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 867 (702 одужало, 17 летальних, 148 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 859 (641 одужало, 12 летальних, 206 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 895 (623 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 254 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 908 (687 одужало, 11 летальних, 210 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 459 (380 одужало, 3 летальних, 76 продовжують хворіти);

– Козівський район – 572 (410 одужало, 4 летальних, 158 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1165 (923 одужало, 18 летальних, 224 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 473 (404 одужало, 2 летальних, 67 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 761 (588 одужало, 10 летальних, 163 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 542 (408 одужало, 4 летальних, 130 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 221 (131 одужало, 3 летальних, 87 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 738 (476 одужало, 18 летальних, 244 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1463 (1074 одужало, 12 летальних, 377 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1281 (929 одужало, 14 летальних, 338 продовжують хворіти);

– Шумський район – 580 (395 одужало, 14 летальних, 171 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 390 осіб;

– проведено 1132 дослідження методом ПЛР;

– підтверджено 332 випадки зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 3 летальних випадки: жінка 76 р. с. Новоставці Бучацький район, жінка 80 р. с. Біла Чортківський район, жінка 51 р. м. Збараж.

🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (59 осіб)
⭕️Бережанський район (13 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Нараїв – 1
• с. Посухів – 1
• с. Літятин – 1
• с. Саранчуки – 2
⭕️Борщівський район (21 особа):
• м. Борщів – 10
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Стрілківці – 2
• с. Горошова – 1
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Ланівці – 3
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Мушкатівка – 1
⭕️Бучацький район (21 особа):
• м. Бучач – 10
• с. Підзамочок – 2
• с. Заривинці – 2
• с. Стінка – 1
• с. Підлісся – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Доброполе – 1
• с. Переволока – 1
• с. Бариш – 1
⭕️Гусятинський район (21 особа):
• смт Гусятин – 5
• м. Копичинці – 3
• с. Вікно – 2
• с. Сидорів – 1
• с. Красне – 1
• с. Калагарівка – 1
• с. Оришківці – 2
• с. Новосілка – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Раштівці – 1
• с. Личківці – 1
• смт Гримайлів – 2
⭕️Заліщицький район (16 осіб):
• м. Заліщики – 10
• с. Бедриківці – 3
• с. Блищанка – 2
• с. Колодрібка – 1
⭕️Збаразький район (24 особи):
• м. Збараж – 16
• с. Доброводи – 1
• с. Киданці – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Залісці – 1
• с. Кобилля – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Романове Село – 1
⭕️Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 2
⭕️Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 4
⭕️Кременецький район (14 осіб):
• м. Кременець – 9
• с. Білокриниця – 2
• с. Шпиколоси – 1
• с. Зеблози – 2
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (13 осіб):
• м. Монастириська – 3
• сел. Коропець – 4
• с. Савелівка – 1
• с. Ковалівка – 2
• с. Рідколісся – 1
• с. Діброва – 1
• с. Доброводи – 1
⭕️Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 6
• м. Скалат – 1
• с. Старий Скалат – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Оріховець – 1
• с. Полупанівка – 1
⭕️Підгаєцький район (8 осіб):
• м. Підгайці – 3
• с. Сільце – 1
• с. Мужилів – 2
• с. Старе Місто – 2
⭕️Теребовлянський район (26 осіб):
• м. Теребовля – 9
• смт Микулинці – 2
• с. Гумниська – 2
• с. Лошнів – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Глещава – 1
• с. Залав’є – 1
• с. Струсів – 3
• с. Ласківці – 1
• с. Вишнівчик – 5
⭕️Тернопільський район (24особи):
• смт Великі Бірки – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Байківці – 1
• с. Почапинці – 2
• с. Драганівка – 1
• с. Петриків – 2
• с. Велика Лука – 4
• с. Підгородне – 1
• с. Біла – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Острів – 2
• с. Чернилів-Руський – 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Буцнів – 1
️Чортківський район (29 осіб):
• м. Чортків – 18
• с. Скородинці – 2
• с. Біла – 1
• с. Заболотівка – 1
• с. Сосулівка – 2
• с. Переходи – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Колиндяни – 3

⭕️Шумський район (26 осіб):

• м. Шумськ – 11

• с. Боложівка – 1

• с. Велика Іловиця – 1

• с. Великі Дедеркали – 1

• с. Вовківці – 2

• с. Ходаки – 1

• с. Биківці – 4

• с. Васьківці – 1

• с. Малі Садки – 1

• с. Мирове – 1

• с. Тилявка – 1

• с. Кутянка – 1

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