Видужало 390 осіб, підтверджено 332 випадки зараження COVID-19 та три смерті – офіційні дані на 23 жовтня у Тернопільській області

Станом на 23 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 18610 випадках діагноз лабораторно підтверджений (17291випадок – дорослі, 1319 випадків – діти), з них 237 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 13584 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5053 (3537 одужало, 52 летальних, 1464 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 872 (715 одужало, 8 летальних, 149 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 901 (561 одужало, 16 летальних, 324 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 867 (702 одужало, 17 летальних, 148 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 859 (641 одужало, 12 летальних, 206 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 895 (623 одужало, 18 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 254 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 908 (687 одужало, 11 летальних, 210 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 459 (380 одужало, 3 летальних, 76 продовжують хворіти);

– Козівський район – 572 (410 одужало, 4 летальних, 158 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1165 (923 одужало, 18 летальних, 224 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 473 (404 одужало, 2 летальних, 67 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 761 (588 одужало, 10 летальних, 163 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 542 (408 одужало, 4 летальних, 130 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 221 (131 одужало, 3 летальних, 87 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 738 (476 одужало, 18 летальних, 244 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1463 (1074 одужало, 12 летальних, 377 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1281 (929 одужало, 14 летальних, 338 продовжують хворіти);

– Шумський район – 580 (395 одужало, 14 летальних, 171 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 390 осіб;

– проведено 1132 дослідження методом ПЛР;

– підтверджено 332 випадки зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 3 летальних випадки: жінка 76 р. с. Новоставці Бучацький район, жінка 80 р. с. Біла Чортківський район, жінка 51 р. м. Збараж.