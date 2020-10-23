108 тис.грн. та сторінку в Instagram таки віддасть мешканка Тернопільщини за крадіжку мемів «ХаХаски»

Колегія суддів розглянула апеляційну скаргу щодо захисту авторських прав на комікс “Хахаски”.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула цивільну справу за апеляційною скаргою представника Ольги К. на рішення Зборівського районного суду від 27 квітня 2020 року за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ОМГ ЕДЖЕНСІ” стосовно стягнення з відповідачки 125 тис. грн компенсації за порушення авторських прав.

Як встановлено судом, у листопаді 2019 року представник ТОВ “ОМГ ЕДЖЕНСІ” у соціальній мережі “Instagram” виявив створену Ольгою К. сторінку, на якій було розміщено малюнки з коміксу “Хахаски”. Однак, відповідно до договору від 2 вересня 2019 року, укладеного ТОВ “ОМГ ЕДЖЕНСІ” з художницею з Білорусі Антоніною Казак, всі авторські права на персонажі, створених нею для проекту “Хахаски”, належать виключно Товариству. Художниця також не надавала жодній особі права на використання своїх робіт. Фактично, вказана сторінка вводила користувачів в оману, створюючи хибне враження, що Ольга К. є автором коміксів. Зокрема, станом на грудень 2019 р. (день подачі позову) на даній сторінці було розміщено 180 публікацій, права на які належать виключно позивачу. Окрім того, користуючись популярністю проекту, Ольга К. отримувала дохід від розміщення реклами на своїй сторінці.

Проект “Хахаски” – це саркастичні інтернет-комікси про життя та пригоди песика Карла та його друзів, створений громадянкою Білорусі Антоніною Казак у 2018 році. Комікс розповсюджується через спеціально створені сторінки на інтернет-платформах “Вконтакте”, “Instagram”, “Facebook” виключно під однойменним російським псевдонімом автора “Хахаски”. На сьогодні загальна аудиторія підписників проекту перевищила 2 мільйони осіб.

У грудні 2019 року ТОВ “ОМГ ЕДЖЕНСІ” через Зборівський районний суд звернулось із позовом до Ольги К. стосовно захисту своїх авторських прав.

Рішенням Зборівського районного суду від 27 квітня 2020 рокупозов повністю задоволено: з Ольги К. на користь позивача стягнуто 125 тис. грн компенсації за порушення майнових прав та зобов’язано передати ТОВ “ОМГ ЕДЖЕНСІ” доступ до її інтернет-сторінки в “Instagram”.

Не погодившись із таким рішенням, представник відповідачки подав апеляційну скаргу та просив рішення місцевого суду скасувати та відмовити Товариству у задоволені позову. Зазначив, що неможливо встановити авторство коміксу через відсутність позначок ідентифікації автора, тому виникають сумніви, хто насправді є автором і володіє майновими правами на них. Також відповідач вказує, що позивач жодним чином не обґрунтував і не надав розрахунків стосовно розміру компенсації. Крім того, суд не мав права зобов’язувати відповідачку Ольгу К. передати власну веб-сторінку ТОВ “ОМГ ЕДЖЕНСІ”, оскільки це зачіпає інтереси третьої особи — веб-ресурсу “Instagram”, яке не бере участь у справі.

Заслухавши доповідь судді, дослідивши матеріали справи, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду дійшла до наступних висновків.

Стосовно авторських прав. Оскільки Ольга К. не надала жодних доказів на підтвердження своїх прав використовувати ілюстрації проекту “Хахаски”, колегія суддів вважає, що відповідачка порушила авторські права позивача, тому доводи апеляції в цій частині не заслуговують на увагу.

Щодо передачі веб-сторінки відповідачу. Відповідно до правової позиції Великої палати Верховного суду, висловленої у рішенні від 25 червня 2019 року по справі №910/17792/17, норм Закону “Про авторське право та суміжні права” (у редакції, чинній на момент ухвалення рішення), такий спосіб захисту, як вилучення чи передача доступу до веб-ресурсу правопорушника законодавством не передбачено, тому місцевий суд не вправі був постановляти таке рішення. Суперечить це і внутрішній політиці Ресурсу “Instagram”, а саме умовам договору, який кожний користувач укладає з Ресурсом, перш ніж створить свою веб-сторінку.

З приводу розміру компенсації авторської винагороди. Оскільки позивачем не надано доказів про суму винагороди або комісійного платежу, які були би сплачені у разі офіційного використання коміксів “Хахаски”, колегією суддів взяти до уваги погодинний розмір мінімальної заробітної плати.

Враховуючи наведене, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до переконання, що апеляційну скаргу представника відповідачки слід задовольнити частково. Рішення Зборівського районного суду скасувати та ухвалити нове, яким за порушення авторських прав стягнути з Ольги К. на користь ТОВ “ОМГ ЕДЖЕНСІ” 108 тис. 561 грн. Також вирішено питань судових витрат. У решті позовних вимог – відмовити.