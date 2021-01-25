“Винний має понести покарання!”: мама Максима Капустяника з Тернополя розповіла про стан сина

Винний має понести суворе покарання – переконані батьки 11-річного Максима Капустяника, який отримав вогнепальне поранення під час катання на санках. Зараз дитина перебуває в реанімації. Хлопчик переніс вже дві операції – у Тернополі та в столичній клініці “Охмадит”, – повідомляє Файне.

“Ми хочемо, аби винний поніс суворе покарання. Наполягаємо на цьому. Постраждала дитина і це не може залишитися безнаказаним. У поліції є підозрюваний, але вони не можуть довести його причетність до злочину – наче немає відбитків”, – каже мама Максима Надія Капустяник.

Стан дитини, за словами батьків, на сьогодні дещо покращився, стабільний. Під час другої операції з тіла медики витягнули ще кілька дробинок, інші – залишаються. Про третю операцію поки мови не йде. Лікування хлопчика лікарі проводять поетапно.

“Лікарі чітко виконують свою роботу. На сьогодні про третю операцію ще нічого не говорили, жодних сум нам не озвучували. Сказати, що станом на тепер нам потрібна додаткова матеріальна допомога, не можемо. Завдяки благодійникам нам вдалося зібрати кошти на лікування. А як буде завтра – не відомо. Ситуація може змінитися”, – додає пані Надія.

Жінка розповіла, що Максимко пам’ятає та розуміє все, що з ним трапилося. Каже, могла постраждати також й донька, але, на щастя, цього не відбулося. Дівчинка, за випадком долі, стояла перед сином, тож всі дроби полетіли у його спину.

“Того дня він разом із сестрою каталися на санчатах неподалік школи. Якби донечка знаходилася трохи у стороні, то також би постраждала. Навряд чи би Максимко міг би їй помогти, то все сталося в секунду. На щастя, так співпало, що вона була перед ним. Пощастило також, що не було багатьох інших поранених дітей. Бо то велике горе для батьків”, – продовжує Надія Капустяник.

Нагадаємо, виклик про поранення дитини надійшов на лінію “103” 21 січня близько 11:15 години. На місце події виїжджала швидка, хлопця госпіталізували до лікарні. Попередньо, причиною травмування шестикласника вважався вибух петарди. Проте, як повідомили згодом у поліції, травми Максим Капустяник отримав внаслідок вогнепального поранення. У момент нещастя діти каталися на санках біля ЗОШ №27, учнем якої є постраждалий.

На тілі дитини медики виявили кілька десятків вхідних отворів. Сторонні предмети, які засіли поверхнево у тілі дитини, витягли місцеві лікарі. Проте ушкодження виявилися більш серйозними, дробинки проникли у внутрішні органи, тому постраждалого перевезли до Києва.

Як повідомили у поліції журналістам “Файного міста”, у них є підозрюваний, який, за однією із версій, може бути причетний до розстрілу шестикласника Максима Капустяника. Чоловіка не затримували. Стверджувати, що саме він здійснив постріл – поки зарано, триває слідство. У скоєному чоловік не зізнається. Стверджує, що у дитину стріляв не він. Варто зазначити, що правоохоронці відпрацьовують й інші версії цього злочину.

Якщо ви маєте бажання та можливість допомогти рідним постраждалого хлопчика, зробіть це. Також, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо даного інциденту чи стали свідком події – телефонуйте за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію 102.

Номер картки батька:

4149629315495515 та 5168752000709702 – Ярослав Капустяник.