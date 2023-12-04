14:05 | 4.12.2023
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Випускниця тернопільського коледжу диригувала симфонічним оркестром у Дрездені

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Тетяна Нікіфорова, випускниця Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, дебютувала в якості диригента симфонічного оркестру Elbland Philharmonie Sachsen (Німеччина).

Виступ відбувався у Дрездені і зібрав понад дві тисячі глядачів.

Тетяна навчалася на відділі «Хорове диригування» вкласі викладача, заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Левенця, випускниця 2019 року. Студіювала оперно-симфонічне диригування у Львівській національній музичній академії імені М.Лисенка, продовжує опановувати диригентську майстерність Hochschule für Musik Dresden.

 

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