У ДТП на Кременеччині не розминулися автомобіль та мотоцикл

Із численними травмами та забоями до кременецької райлікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила двох жителів району, 2003 та 2004 років народження. Травми юнаки отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У Кременці, неподалік автозаправної станції, не розминулися автомобіль FORD та мотоцикл Lifan.

За попередньою інформацією, водій іномарки виїжджав з другорядної дороги на головну і не пропустив двоколісник. В результаті удару водій та пасажир двоколісника отримали травми. Їм надали меддопомогу, але не госпіталізовували.

В обох кермувальників відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.