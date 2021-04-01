11:01 | 1.04.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

У ДТП на Кременеччині не розминулися автомобіль та мотоцикл

tata 0 Views Прокоментуй!
Із численними травмами та забоями до кременецької райлікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила двох жителів району, 2003 та 2004 років народження. Травми юнаки отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
 
 
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У Кременці, неподалік автозаправної станції, не розминулися автомобіль FORD та мотоцикл Lifan.
 
 
За попередньою інформацією, водій іномарки виїжджав з другорядної дороги на головну і не пропустив двоколісник. В результаті удару водій та пасажир двоколісника отримали травми. Їм надали меддопомогу, але не госпіталізовували.
 
 
В обох кермувальників відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *