На потреби ЗСУ передано автомобіль, який використовували при угоні авто, замаскованого написом «На щиті»

Зусиллями прокурорів Бережанської окружної прокуратури та поліції на потреби ЗСУ передано автомобіль, вилучений як речовий доказ у кримінальному провадженні. Його вартість становить понад 391 тис грн.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Бережанської окружної прокуратури було викрито двох мешканців Дніпра, які у січні цього року незаконно заволоділи транспортним засобом у Тернополі. Зловмисники викрали вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, що належить мешканцю с. Озерна Тернопільського району.

Для реалізації задуму чоловіки причепили трос до автомобіля Volkswagen Touareg і відбуксирували викрадене авто на стоянку до Тернополя. Щоб уникнути зупинки працівниками поліції, вони наклеїли на кузов наліпки з написом «Збройні Сили України – НА ЩИТІ – евакуація полеглих». Крадії мали намір транспортувати це авто до Дніпра та передати його військовим як «гуманітарну допомогу», проте правоохоронці оперативно розкрили злочин.

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання підозрюваного: скасовано арешт із речового доказу — автомобіля Volkswagen Touareg (за допомогою якого транспортували вкрадене авто) та передано цей транспортний засіб одній із військових частин ЗСУ.