На потреби ЗСУ передано автомобіль, який використовували при угоні авто, замаскованого написом «На щиті»
Зусиллями прокурорів Бережанської окружної прокуратури та поліції на потреби ЗСУ передано автомобіль, вилучений як речовий доказ у кримінальному провадженні. Його вартість становить понад 391 тис грн.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Бережанської окружної прокуратури було викрито двох мешканців Дніпра, які у січні цього року незаконно заволоділи транспортним засобом у Тернополі. Зловмисники викрали вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, що належить мешканцю с. Озерна Тернопільського району.
Для реалізації задуму чоловіки причепили трос до автомобіля Volkswagen Touareg і відбуксирували викрадене авто на стоянку до Тернополя. Щоб уникнути зупинки працівниками поліції, вони наклеїли на кузов наліпки з написом «Збройні Сили України – НА ЩИТІ – евакуація полеглих». Крадії мали намір транспортувати це авто до Дніпра та передати його військовим як «гуманітарну допомогу», проте правоохоронці оперативно розкрили злочин.
Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання підозрюваного: скасовано арешт із речового доказу — автомобіля Volkswagen Touareg (за допомогою якого транспортували вкрадене авто) та передано цей транспортний засіб одній із військових частин ЗСУ.
Нещодавно завдяки прокурорам Тернопільської окружної прокуратури та поліції на потреби ЗСУ передано автомобіль, який був у незаконному користуванні. Його виявили у Тернополі.