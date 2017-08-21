Вздовж набережної Тернопільського ставу встановлять фонтан, як у Сінгапурі

Фонтан, який матиме 500 форсунок, встановлять вздовж набережної Ставу від пристані до “Острівка коханя” в дві лінії по 120 метрів.

Водограй буде не лише для краси, а й щоб покращити воду в Тернопільському ставі.

– Ми орієнтувались на сінгапурський проект облаштування фонтанів, – каже заступник міського голови Леонід Бицюра. – Плануємо зробити його з підсвідкою, комунікації вже проведені. Є також ідея, щоб наша водойма стала “найбільшим екраном”, щоб на струмені фонтану можна було направляти лазери, зробити світлове шоу, яке стане родзинкою міста. Але наразі це лише пропозиція, і чи можна таке фізично зробити мають дати відповідь оптики.

Виконуватиме фонтан не лише естетичну, а й практичну функцію, щоб забезпечити аерацію озера, наповнюючи водойму киснем та попередження застою води.

Зокрема з цією метою був встановлений фонтан-струмінь на Тернопільському озері, але він не виконував своїх завдань. У серпні 2012 його перемістили на озеро біля острівця «Чайка». Композицію водограю повністю змінили: замість одного 10-метрового струменя зробили один вертикальний і багато бокових, а висоту значно знизили.

Першу частину фонтану обіцяють зробити до кінця року, другу – в 2018 році.

20 хвилин