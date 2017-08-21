Перелік місць, де тернополянам нададуть безкоштовну юридичну допомогу

5 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про Вищу раду правосуддя», яким внесено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема розширено коло осіб, якімають право на безоплатну вторинну правову допомогу. На послугибезкоштовного адвоката з метою представництва інтересів особи у суді та в інших підприємствах, установах і організаціях, мають право наступні категорії осіб:

-малозабезпечені особи, тобто особи середньомісячний дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів;

– інваліди, які отримують пенсію або соціальну допомогу, що не перевищує двох прожиткових мінімумів;

– внутрішньопереміщені особи та особи, які претендують на такий статус;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування або такі, щоперебувають у складних життєвих обставинах;

– ветерани війни та учасники бойових дій, в тому числі учасники АТО та особи, які претендують на отримання таких статусів;

– біженці або особи, які подали заяву про визнання біженцем, а такожіноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та примусового вsдворення;

– реабілітовані особи;

– особи, щодо яких розглядаються справи про обмеження цивільної дієздатності (визнання недієздатною або поновлення дієздатності) або про надання примусової психіатричної допомоги, на час розгляду такої справи;

Водночас повідомляємо, що для отримання безоплатної правової допомогипотрібно звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД, який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактнийтелефон: (0352) 52-15-20, 068-355-13-63.

Адреси структурних підрозділів Тернопільського місцевого центру – бюро правової допомоги:

— м. Бержани, вул. Банкова, 6;

— смт. Козова, вул. Дорошенка, 3;

— м. Підгайці, вул. Шевченка, 2а;

— смт. Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 80;

— м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 150.

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правовоїдопомоги – 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, Ви зможете уточнитиактуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вториннуправову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальніадреси та контакти центрів у всіх регіонах України. Ця телефонна лініяпрацює цілодобово. Дзвінки у межах України – безкоштовні.