У Тернополі водій напідпитку ледве не роз’їхав патрульного

Кожної зміни патрульні поліцейські виявляють водіїв напідпитку. Їх не зупиняють ані високі штрафи, ані те, що наражають на небезпеку своє життя та життя інших учасників дорожнього руху. Чого лишень громадяни не вигадують, аби уникнути відповідальності. Тішить те, що небайдужі тернополяни телефонують на спецлінію 102 і розповідають про водіїв, які сідають за кермо напідпитку.

Повідомлення схожого характеру надійшло екіпажу поліцейських, які здійснювати патрулювання на вулиці Липовій. Заявник повідомив, що водій Honda Accord перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Даний транспортний засіб патрульні зупинили за орієнтуванням. Водій спершу не заперечував, що випив, а потім зачинився в автомобілі і помінявся місцями з дружиною. Мовляв, це вона була за кермом. На задньому сидінні перебувала малолітня дитина.

«Водій, коли побачив, що справа серйозна і його очікує покарання, завів автомобіль і ледь не наїхав на мене. Я на ходу заскочив до авто і заглушив мотор», – розповідає патрульний Ярослав.

Інспектори змушені були застосувати до правопорушника фізичну силу та одягти спецзасоби, а саме кайданки. На водія патрульні склали два протоколи за непокору законній вимозі працівника поліції та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в його крові перевищував у 10 разів допустиму норму.

Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик. Він знаходився в розшуку Державної виконавчої служби