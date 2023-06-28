“Я оперативник, а тому моя ціль – максимальне розкриття злочинів”, – Сергій Зюбаненко

На запитання про особисте життя, про кар’єру, про резонансні злочини та шахрайства, а також про перший тиждень роботи на посаді тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області відповідав на зустрічі з місцевими журналістами Сергій Зюбаненко.

“У мене досить позитивний досвід спілкування із засобами масової інформації. Я ніколи не ховався. я вважаю, що комунікація між поліцією, журналістами та громадянами – це дієвий механізм. Ми обслуговуємо громадян та надаємо сервісні послуги щодо профілактики, злочинності, розкриття правопорушень. Тому я часто буду апелювати до ЗМІ, аби донести до населення актуальні питання”.

Очільник поліції запевнив, що від незручних питань ховатися не збирається, а в роботі цінує відповідальність, наполегливість та хороший результат. Сьогодні на Тернопільщині найнижчий рівень злочинності й поки не буде розкритий останній злочин Сергій Зюбаненко не заспокоїться. А тому вимагає від підлеглих аналогічного ставлення до своєї роботи.

“Позитивний момент – на Тернопільщині не укриваються злочини, а це важливо. На Тернопільщині найменше по Україні закриваються провадження, а кожне провадження – це доля людини. Це плюс. Всі злочини ми не можемо розкрити, але за кожним нерозкритим злочином є доля людини: для когось не так важливо мільйони втратити, як для бабусі усі заощадження”.

Шахрайства – загальнодержавна проблема, яка непокоїть не лише правоохоронців Тернопілля, але й всієї України. Зловмисники щоразу видумують нові методи та шляхи видурювання коштів.

“Таких злочинів багато – близько тисячі, а коли ми проводимо певні оперативно-пошукові заходи та слідчі дії, то з’ясовуємо, що самі шахраї, а це понад 90% не знаходяться на Тернопільщині. У нас область потерпілих”.

Профілактика шахрайств – це один із кроків у боротьбі з цим видом злочинності. Місцеве населення не обізнане і занадто довірливе, а тому Сергій Зюбаненко просить представників засобів масової інформації максимально висвітлювати у своїх виданнях публікації про методи та види шахрайств, а також рекомендації, як не потрапити на гачок аферистів.

“Поки у нас не буде позитивної динаміки, ми будемо постійно наголошувати громадянам про шахрайства. Я своїм працівникам казав, якщо нам потрібно буде зайти в кожен будинок чи квартиру – ми зайдемо та попередимо”.

Шахрайства з місць позбавлення волі також перебуватимуть на контролі у головного поліціянта краю. Не омине покарання і тих, хто шахраює з гуманітаркою та волонтерською допомогою і намагається заробити на війні.

Пообіцяв Сергій Зюбаненко додатково поінформувати журналістів та місцеве населення щодо гучних кримінальних справ, які стосуються втрати зору пацієнтами офтальмологічного відділення на Чортківщині, смерті пацієнта в інфекційному відділенні, діяльності братів-волонтерів та інші провадження.