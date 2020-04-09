Як через обман медиків “швидкої” заражають коронавірусом

Медики швидкої медичної допомоги міста Тернополя просили донести до відома наших громадян прохання щодо дотримання хоча б мінімальної поваги до їх роботи та безпеки, привівши у приклад два такі випадки за останні дні. Прохання у мережі Фейсбук опублікував Тарас Будз.

Одна жіночка викликала швидку зі скаргою на болі в печінці, не повідомивши про те, що недавно повернулась з Польщі. Медики швидкої виїхали без засобів захисту, перший огляд цієї жінки лікарі в медзакладі також проводили без захисних засобів. Лише коли у пацієнтки виявили підвищену температуру, вона зізналась про своє недавнє повернення з Польщі. Згодом у неї було виявлено Коронавірус.



Аналогічний випадок стався недавно і з пацієнткою, якій надавали допомогу після ДТП в хірургічному відділенні першої лікарні. Лише після встановлення у неї коронавірусноі хвороби, пацієнтка зізналась про своє недавнє повернення з Італії. Як наслідок – КОРОНАВІРУС згодом виявили у двох медиків хірургічного відділення та в одної техпрацівниці, яка доїздить на роботу з села. Чи це останні зараження поки також невідомо, – пише чоловік.