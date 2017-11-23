Як італійське місто Казерта перетворилося на українську Зарваницю

Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святинею Української Греко-Католицької Церкви.

Вона об’єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому, тут сповнюється Христовий заповіт: «Щоб усі були одно». І ось Чудотворна ікона «Зарваницької Богородиці» завітала до Італії, котру у неділю 15 жовтня 2017 року, у соборі святого Петра в Римі благословив Папа Римський Франциск.

З 6 по 17 листопада копія Чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої перебувала в південноіталійському місті Казерта. Завдяки налагодженій співпраці нашої Української парафії «Пресвятої Тройці» ікона за цей час відвідала всі головні парафії Казертянської Дієцезії: Кафедраальний собор «Святого Архистратига Михаїла», парафію «Святого Антонія Падевського», парафію «Доброго Пастиря», парафію «Богородиці Ангелів», «Святого Бʼяджа». Українську святиню тепло прийняла не тільки українська, а й італійська громада Казерти. Протягом усіх днів, що ікона знаходилася в різних церквах міста, до неї безперервно приходили люди, приносячи свій біль і свою радість, просячи у Зарваницької Матері Божої кращої долі для себе та своїх рідних, для неньки України, молячи про зцілення від хвороб.

У суботу, 11 листопада, відбувся свічковий похід з Іконою від церкви «Buon Pastore», що знаходиться на площі Пітесті, до церкви «Immacolata». Українці та італійці Казерти об’єдналися і провели т.зв. «Fiaccolata» на честь Зарваницької Божої Матері, як ми це завжди робимо в Зарваниці та у Люрді. За іконою йшли поряд українці та італійці. Кожен відчував себе частинкою єдиної спільноти, яких об’єднує віра в Бога. Серця людей наскільки були переповнені емоціями, що більшість із них не могли стримати сліз.

У неділю 12 листопада в кафедральному соборі Казерти «San Michele Arcangelo» відбулася Архієрейська Літургія на італійській мові, яку очолив єпископ Казерти Mons. Giovanni D’Alise. Після богослужіння ікону урочисто та процесійно перенесли до церкви «S. Antonio di Padova». За іконою йшов багаточисельний натовп віруючих усіх національностей.

У ніч з 16 на 17 листопада в церкві «Пресвятої Тройці» відбулися нічні чування перед іконою. Церква була переповнена вірними. Парафіяни прийшли до своєї Небесної Неньки, як діти приходять до матері, що від’їжджає в далеку дорогу. 17 листопада, після останньої служби Божої, що завершила нічні чування, Казерта попрощалася з Чудотворною іконою «Зарваницької Божої Матері». Не зважаючи на ранній час та робочий день провести ікону прийшло дуже багато віруючих. Кожен прагнув востаннє доторкнутися до Образа Небесної Неньки. Люди хустинками витирали сльози гордості і печалі. Гордості за український народ, що, не зважаючи на всі біди, які на протязі віків переслідували Україну, зміг зберегти і передати нащадкам одну з найвизначніших християнських святинь.

Джерело: Тернопільсько-Зборівська архиєпархія