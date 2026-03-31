Обіцяв «зв’язки» у виші: у Тернополі викрили шахрая, який обманув 13 студентів
У Тернополі правоохоронці викрили 23-річного жителя Закарпатської області, який шахрайським способом виманював гроші у студентів, обіцяючи «посприяти» у складанні заліків та іспитів.
За даними поліції, до правоохоронців почали надходити повідомлення від студентів одного з вищих навчальних закладів міста. Невідомий пропонував за винагороду допомогу у складанні сесії, запевняючи, що має впливові зв’язки серед викладачів та керівництва вишу. Після отримання коштів зловмисник зникав.
У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими Тернопільського районного управління поліції встановили особу фігуранта.
Як з’ясувалося, чоловік оцінював свої «послуги» від 3 500 до 22 тисяч гривень. З частиною потерпілих він спілкувався особисто, з іншими — через месенджери, а гроші отримував на банківську картку.
Поліцейські встановили, що від його дій постраждали щонайменше 13 осіб.
Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.
Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.