Жителька Кременеччини втратила 95 000 гривень через фальшиву пропозицію «єДопомоги»

Спочатку заявниця нічого не запідозрила, адже співрозмовник звучав досить переконливо й запевнив, що це стандартна процедура для отримання матеріальної допомоги. Після того, як вона продиктувала необхідні дані, з її електронного гаманця незаконно списали 95 тисяч гривень.

Лише отримавши сповіщення про зняття грошей, жінка зрозуміла, що потерпіла від рук аферистів та звернулася до правоохоронців. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними. Ні в якому разі не надавайте особисту інформацію та реквізити банківських карток невідомим, навіть якщо вони представляються працівниками офіційних організацій або державних установ. Пам’ятайте, що такі структури ніколи не запитують конфіденційні дані через телефонні дзвінки.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70