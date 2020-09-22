Шкіра дітей є дзеркалом багатьох захворювань внутрішніх органів, — Тернопільський ОШВД

Наші висококваліфіковані лікарі консультують і лікують пацієнтів різних вікових категорій. Діти також час від часу мають проблеми зі шкірою.

Дитяча шкіра зовсім не така, як у дорослих. Вона м’яка, ніжна та вкрай чутлива. Шкіра у дітей гостро реагує на зміни в організмі у вигляді лущення, свербежу або висипань.

Шкіра дітей є дзеркалом багатьох захворювань внутрішніх органів. Гастрити, харчові алергії, глистяні інвазії та багато інших хвороб у дітей мають прояви на шкірі. Порушення в харчуванні дітей, засилля вуглеводних продуктів таких? як цукерки, печиво, солодкі соки, безліч консервантів у продуктах тривалого зберігання – все це є основою харчових алергій у дітей.

Саме в дитячій дерматології звертають на себе увагу атиповий перебіг хронічних дерматозів, схильність до тяжкого перебігу алергодерматозів, набагато частіше, ніж у дорослих, зустрічаються паразитарні, мікотичні та бактеріальні інфекції шкіри.

Велику частку захворювань шкіри в дітей складають генодерматози, і лікар-дерматолог першим встановлює діагноз спадкового захворювання. Іноді досить тяжкими ознаками супроводжуються бактеріальні ураження шкіри у дітей. До дитячої дерматології належать і патологічні стани шкіри у підлітків, що пов`язане з періодом гормонального становлення і зумовлює труднощі їх соціальної адаптації.

У низці випадків патологія шкіри є першим симптомом внутрішніх, нервових та психічних захворювань, що визначає мультисистемність досить тяжких патологій.

Про наявність дерматологічного захворювання у дитини сигналізують різного виду висипання на шкірі. Вони можуть проявлятись у вигляді плям різного кольору та розмірів, папул, вузликів і піхурів, гнійничків і пухирців, лусочок, подряпин, рубців, виразок та ін.

Якщо ви помітили у дитини ті чи інші симптоми шкірних захворювань, необхідно негайно записатись на прийом до дерматолога. Перед першим візитом до лікаря не потрібно користуватися протиалергійними чи зовнішніми лікувальними засобами, бо це призведе до спотворення чи стертя клінічної картини захворювання.

Під час діагностики захворювань шкіри та призначення лікування враховується персоніфікований підхід до кожного пацієнта та вибір терапії. Успішний результат лікування залежить від консолідованої співпраці батьків пацієнта чи самого пацієнта та лікаря-дерматолога. Тернопільський ОШВД