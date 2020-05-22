Як на Тернопільщині знищують докази злочину?

✔️21.05.20 була здійснена позапланова перевірка, спільно з представниками Державної екологічної інспекції Тернопільської області, представниками поліції по декількох ділянках погоджених до перевірки.

Прийшовши на одну з трьох ділянок, побачили відсутність зрізаних і вирваних пнів, а лише ями там, де вони були.

Їх вивезли, підготувавшись до перевірки.

Це не просто пні – це зафіксовані в рамках кримінального провадження речові докази того, що скоєно незаконну порубку по ст. 246 ККУ

Які будуть дії поліції по цьому факту?

Побачимо.

Оскільки дії лісників вже побачили.