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Новини Тернополя 

Як на Тернопільщині знищують докази злочину?

Irena 0 Views Прокоментуй!

✔️21.05.20 була здійснена позапланова перевірка, спільно з представниками Державної екологічної інспекції Тернопільської області, представниками поліції по декількох ділянках погоджених до перевірки.

Прийшовши на одну з трьох ділянок, побачили відсутність зрізаних і вирваних пнів, а лише ями там, де вони були.

Їх вивезли, підготувавшись до перевірки.
Це не просто пні – це зафіксовані в рамках кримінального провадження речові докази того, що скоєно незаконну порубку по ст. 246 ККУ

Які будуть дії поліції по цьому факту?
Побачимо.
Оскільки дії лісників вже побачили.

Світлана Безділь 

 

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