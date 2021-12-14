Як обрати новорічну ялинку?

Головне завдання цього місяця — придбати живу ялинку в горщику. Проте спочатку визначимось, як її обрати!

✊Для початку потрібно зрозуміти, що ялина у горщику — живе дерево, тому перш за все варто звернути увагу на його корінну систему, вона має бути цілою. Наші ялини висаджуються у горщик та приживаються в ньому, а вже тільки тоді доступні на продаж.

Також важливим є сорт дерева. Оскільки живу ялину можна висадити після свят, варто одразу розуміти скільки площі та якою великою вона може бути. Найкраще пристосовуються до умов — ялина звичайна.

І останнє правило — ялина має бути здоровою на вигляд та сподобатись вам. Адже дерев багато, а ті, які створять вам новорічну атмосферу — ні.