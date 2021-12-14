Як на Тернопільщині дбають про диких тварин

Зима – це одна з найдивовижніших і разом з тим найсуворіших пір року. Зниження температури повітря і збільшення снігового покриву в лісах зменшують можливість тваринам якісно і регулярно харчуватись тим, що зазвичай складає їхній раціон. Підгодівля, яку здійснюють працівники ДП «Чортківський лісгосп», дозволяє звірам поновити сили і втримати той вітамінний і жировий баланс, що сприяє їх адаптації до погодних умов і допомагає елементарно – вижити, коли звична природна їжа недоступна.

10 грудня 2021 року єгерська служба ДП «Чортківський лісгосп» здійснювали зимову підгодівлю мисливських копитних тварин. Корми розвозили по годівницях , у всіх лісництвах підприємства. Тварини можуть поласувати сіном, кормовими віниками, зерном, жолудями, коренеплодами та сіллю.

Підгодівля диких звірів взимку – важливий захід, який проводиться єгерською службою щорічно. Адже тварини, які мешкають в лісі, потребують не тільки природні корми, а й мінеральні солі, що необхідні для розвитку стійкої популяції виду.

Такі заходи працівниками ДП «Чортківський лісгосп» будуть проводитися регулярно до кінця березня. Всі структурні підрозділи підприємства забезпеченні всіма необхідними кормами.