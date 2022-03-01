Спільно з Мінагро та Мінсоц на Тернопільщині розпочата робота з формування 1 млн пакетів продуктів тривалого зберігання для відправки найбільш незахищеним верствам населення, що перебувають під обстрілом.

Основна інформація на даний час:

– Штаб створено на базі Тернопільського м’ясокомбінату (вул. Промислова, 1, село Острів, Великоберезовицька громада).

– Склади для прийому продуктів, їх фасування та навантаження для централізованої відправки – за тією самою адресою.

– Контактні номери оперативних чергових, які працюють з 8 до 20 год: 0504375070, 0952683229, 0676785913, 0676785916.

Орієнтовний перелік продуктів:

1. Крупи різні.

2. Пластівці усіх видів.

3. Готові сухі сніданки.

4. Макаронні вироби.

5. Консервація:

– м’ясна;

– м’ясо-рослинна;

– рослинна.

6. Цукор.

7. Згущене молоко.

8. Олія.

9. Печиво фасоване різне.

10. Пакети для фасування.

На даний час компанія «Агропродсервіс» для цих потреб передає першим траншем 50 тис.банок консервованої продукції. ФГ «Гадз» передає 20 тон крупи. А також багато підприємств Західної України, з якими напряму контактують в Міністерствах, починають звозити продукцію на вказані склади для фасування. Компанія «Нова пошта» допоможе з доставкою.

Для нашої перемоги потрібні скоординовані дії. Прошу поставитися до цього з великою відповідальністю. Україна в нас одна!