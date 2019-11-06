Як рятувальники Тернопільщини мірялися силами у Кременці

5 листопада на базі Кременецького районного відділу Управління ДСНС рятувальники краю взяли участь в обласному чемпіонаті серед ланок ГДЗС – змагання, організовані з метою підвищення готовності особового складу підрозділів ДСНС до дій за призначенням, а також перевірки фактичного рівня теоретичних знань і практичних навичок газодимозахисників області, повсякденним завданням яких є розвідка, порятунок людей, гасіння пожеж та евакуація матеріальних цінностей з непридатного для дихання середовища.

Помірятися силами з колегами-рятувальниками, продемонструвати власну професійну майстерність та поборотися за звання кращих у професії прибули газодимозахисники з усієї області – 105 учасників, в складі 21 команди.

Змагання тривали в два етапи. Газодимозахисники здійснювали бойову перевірку ізолюючих апаратів, проводили рятування умовного потерпілого з вікна навчальної вежі та саморятування, а також пошук й евакуацію «потерпілого» з теплодимокамери. В умовах, максимально наближених до бойових, рятувальники демонстрували професійну майстерність, вміння й навики, від яких, під час ліквідації пожеж, залежить порятунок життя.

У напруженій боротьбі почесне перше загальнокомандне місце та звання кращої ланки газодимозахисної служби 2019 року виборола команда Кременецьких вогнеборців. Переможцям вручили перехідну відзнаку імені старшого лейтенанта служби цивільного захисту Ростислава Манащука. Відзначились також й рятувальники зі Збаража та Гусятина, які здобули, відповідно, друге та третє місця. За кращу організацію газодимозахисної служби серед пожежно-рятувальних підрозділів області також нагороджено особовий склад 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Гусятинського районного відділу У ДСНС області.