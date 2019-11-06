14:36 | 6.11.2019
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Відомий священник з Тернопільщини вразив своїм вчинком (фото)

Irena 3 Views Прокоментуй!

Щасливу історію розповідають на Лановеччині. Місцевий священyик вирішив усиновити ще одного підлітка.

Задум взяти на виховання дитину-сироту отець Олексій Філюк з Лановеччини виношував п’ять років, відвідував тематичні тренінги, вивчав психологію дітей. У 2017 році він взяв на усиновлення хлопчика з інтернату. А вчора повідомив на своїй сторінці у соцмережах, що усиновив другого хлопчика.

  • Сьогодні моя сім’я поповнилася ще одним сином Сергієм, а у цьому світі стало на одну дитину-сироту менше… – написав о. Олексій. – Щиро дякую Богу, бо щасливий, що маю другого сина, а Віктор щасливий бо має брата…

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