Відомий священник з Тернопільщини вразив своїм вчинком (фото)

Щасливу історію розповідають на Лановеччині. Місцевий священyик вирішив усиновити ще одного підлітка.

Задум взяти на виховання дитину-сироту отець Олексій Філюк з Лановеччини виношував п’ять років, відвідував тематичні тренінги, вивчав психологію дітей. У 2017 році він взяв на усиновлення хлопчика з інтернату. А вчора повідомив на своїй сторінці у соцмережах, що усиновив другого хлопчика.

Сьогодні моя сім’я поповнилася ще одним сином Сергієм, а у цьому світі стало на одну дитину-сироту менше… – написав о. Олексій. – Щиро дякую Богу, бо щасливий, що маю другого сина, а Віктор щасливий бо має брата…