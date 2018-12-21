Як Сергій Притула став справжнім Дідом Морозом і ощасливив школяра

Сергей Притула, «очільник» гумор-шоу «Вар’яти», ведучий проектів Нового каналу «Хто зверху?» та «Страсті за Ревізором»

«Десь у 2002-2003-му, першого січня, приблизно о 5:30 ранку, я в костюмі Діда Мороза йшов пішки на роботу на радіо по набережній тернопільського ставу, – згадує ведучий Нового каналу. – Чому в костюмі? Бо я йшов на ранковий ефір і планував привітати діджеїв, які здавали нічну зміну. Попереду мене йшла бабуся з онуком (років 6-7). Хлопчик помітив мене, і, йдучи, постійно озирався, смикав бабусю за рукав і казав: «Бубусю, дивись! Дід Мороз!!! Справжній!!!». Коли я наздогнав цю парочку, то окликнув хлопчика, запитав, як його звати, і чи він був цього року чемний. Отримавши стверджувальну відповідь, я заліз у свою торбину, вийняв пакунок із мандаринами і вручив хлопчику! Після чого гордо попрямував далі. Дитина була щаслива. А мої колеги зранку закусували алкоголь без мандаринів. Минуло вже багато років, я робив безліч подарунків, дорогих і не дуже. Та очі того хлопчика, що світилися радістю від 1,5 кг мандаринів, чомусь не можу забути й досі».