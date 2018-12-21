У тернопільських маршрутках штрафуватимуть безбілетників

Нещодавно у міській раді Тернополя було прийнято рішення про те, аби дозволити контролерам на місці накладати штрафи за безквитковий проїзд від імені виконавчого комітету.

“Йдеться про те, щоб, згідно зі статтею 135 Кодекс України про адміністративні правопорушення, надати право контролерам КП “Тернопільелектротранс” накладати штрафи за безквитковий проїзд від імені виконавчого комітету”, – повідомив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський.

Контролери зможуть видати протокол та відповідну постанову пасажирам без квитків. Пасажир може або сплатити штраф, або оскаржити постанову в суді.