Як у Тернополі відбувся Форум Відповідальних Людей

В суботу, 28 листопада, у Тернополі відбувся Форум Відповідальних Людей: Соціальна відповідальність молодих політиків.

«Був обраний дуже гарний формат. Адже зазвичай говорять про соціальну відповідальність бізнесу, але ніколи не акцентують на соціальній відповідальності кожної людини та політика зокрема. Цій темі була присвячена перша панель Форуму. Мені сподобалося, бо це вперше, коли представники бізнесу, громадськості, партій та церкви говорять про те, яким має бути політик, відкрито. Якби цей захід відбувався під час виборчої кампанії, то, думаю, нам не вдалося так відверто піднімати будь-які теми. Я, приміром, міг вільно і багато говорити про «Силу Людей», наші правила, важливість самофінансування»,- розповідає один з учасників форуму, член команди «Сила Людей» Святослав Абрам’юк.

На Форумі обговорювали також і закон про вибори та його не доскональність.

«Той, хто мало набрав голосів, ставав депутатом, якщо був у перших щаблях списку. Та наша команда «Сила Людей» прийняла свої внутрішні правила за два місяці до початку кампанії, згідно яких вигравав той, хто отримував найбільшу підтримку від людей. Також на Форумі ми говорили про цінності молодого політика»,- продовжує Святослав.

Кілька місяців тому такий Форум відбувався в Кривому Розі та Львові. До слова, цей проєкт в Тернополі реалізували Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ і Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР.