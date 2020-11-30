Хто із депутатів виступить проти дерибану майна громади запропонованого мером Надалом?

І у наступній каденції Тернопільський мер Сергій Надал демонструє стабільність в намаганні обманути та обібрати громаду за усталеними у його команді схемами. Чи наважаться спробувати захистити майно та інтереси громади депутати від партій «Сила Людей», «Слуга Народу» та “За майбутнє» і проголосувати саме «проти», а не «утримався», «не голосував» чи вийти із зали, мовляв, рішення все одно буде прийнято більшістю?

За депутатів ВО “Свобода”, “Європейська солідарність”, “Порядок. Відповідальність. Справедливість” мова не йде, адже вони пройшли у раду завдяки таким схемам і з надією отримувати зиск із них. Їхнє «ЗА», можна бути певним, уже в кишені мера, як і «вигода» від обдарованих майном громади суб’єктів.

Мова йде лише про два рішення, які вдалось виявити за час короткого огляду переліку проєктів рішень на засідання Тернопільської міської ради 27.11.2020 р. та їх перевірки. У цих рішеннях яскраво проглядаються «зашквари» схем, які десятками, а то й сотнями підписував мер у попередніх каденціях.

Це рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.С.Будного гр. Добровольській А.А» та «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.Мирна, гр.Орденас А.Я.». І хоч у преамбулах рішень зазначено, що у них керуються Земельним кодексом, законами України та Генеральним планом м. Тернополя, але це усе є обманом. У Генеральному плані, та у Зонінгу м. Тернополя, який відповідає Генеральному плану міста чітко зазначено, що у зоні (санітарна зона кладовища) в якій розміщена земельна ділянка площею 2427 кв.м (кад.номер 6110100000:15:006:0099), яку мер має намір передати безоплатно у власність гр.Орденас А.Я. для ведення особистого селянського господарства за адресою вул.Мирна не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва, та, зокрема розміщення садів. Водночас пунктом 2.3. цього рішення міська рада зобов’язує гр. Орденас А.Я. використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням (всупереч вимогам Зонінгу, а відповідно законам України).

Іншим проєктом рішення для безоплатної передачі землі громади у власність гр.Добровольській А.А. площею 1200 кв.м, її надають для ведення садівництва, і знову ніби керуючись Генпланом міста, законами України та Земельним кодексом, намагаючись оминути продаж ділянки на конкурентних засадах та казну громади. Насправді у зоні ТР-3 сади не належать до жодного виду використання, тобто не дозволені.

Таким чином команда мера намагається, обманом, використовуючи найнятих мером чиновників які фальшують інформацію при підготовці проєктів рішень та за допомогою підконтрольних депутатів надати безоплатно у власність земельні ділянки та оминути обов’язкову процедуру продажу землі на конкурентних засадах, не зважаючи на збитки які будуть нанесені казні громади у значних та великих розмірах.

Скільки вам заплатили за таку схему Сергію Віталійовичу? ДемАльянс Тернопіль