Кому хочуть віддати тернопільські ліси під рубку?

У вівторок 16.10.2018р. був присутнім на засіданні депутатської екологічної комісії обласної ради. Голови комісії п. П.Гадза не було, вів її заступник – Градовий В.С.

Розглядалося звернення громадської організації до керівництва області про Пропозиції до рішення сесії Тернопільської обласної ради Про погодження «Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» для підприємств «Монастириського комунального лісогосподарського підприємства», «Підгайціагроліс», «Приватному агропромисловому підприємству «Обрій»

По простому стоїть питання у подальшому надати дозволи на суцільні рубки (головного користування).

Ми висловились проти. Не виносити питання на сесію доки не розберемось у роботі комунальних підприємств, бо вони працюють у «тіні» і ні хто не бачить що вони роблять. При тому усі знають, що не виконуються основні вимоги ведення лісового господарства – займатися не тільки рубками, а і доглядати ліс, займатися лісорозведенням …

Оприлюднена інформація про масові порушення у «Монастириському комунальному лісогосподарському підприємстві».

Звичайно ми очікували від комісії підтримки за нашими пропозиціями.

Комісія могла рекомендувати сесії конкретні рішення. Але головуючий Градовий В.С. спустив на гальмах. Прийняли рішення – взяти до відома..

На комісії були присутні начальник обласного управління екології п. Сингалевич О.В. та перший заступник державної екологічної інспекції п. Рослий Ю.В. котрі жодного слова не сказали про необхідність наведення порядку у тих лісах, що би їх врятувати.

Першому заступнику обласної ради п. Деревляному В.Т. було запропоновано комісійне виїхати до Монастириська що би ознайомитися на місці з роботою лісгоспу. Але рухів немає.

Ми стикнулися з цікавою ситуацією – коли усі хто би мав підтримати пропозицію стали у мовчазну опозицію. Особливість у тому, що згадані комунальні підприємства заснували органи місцевого самоврядування, на очах яких нищиться ліс.

Маємо надію на здоровий глузд депутатів обласної ради на наступній сесії.

Повторюю пропозиції громадської організації:

– Зобов’язати засновників підприємств забезпечити інформаційне висвітлення про їх роботу та зробити діяльність прозорою.

– Зобов’язати засновників згаданих підприємств організувати їх роботу у відповідності до вимог «Лісового кодексу України» та інших нормативно правових актів, що регулюють лісогосподарську діяльність.

– Зобов’язати комунальні лісогосподарські підприємства оприлюднювати перелік лісових ділянок, відведених для заготівлі деревини у порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів і інших рубок, пов’язаних і не пов’язаних з веденням лісового господарства на своїх офіційних сайтах.

– Запровадити комунальними лісогосподарськими підприємствами облік продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки із застосуванням електронних засобів маркування та обліку деревини на у відповідності з Концепцією, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. №1090 – р.

– Проводити реалізацію усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами через аукціон з продажу.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь