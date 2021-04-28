Іван Сороколіт про “золоте” сміття тернополян та сусідів

Депутат Тернопільської міської ради від партії «Сила Людей» Іван Сороколіт поділився на своїй сторінці у Фейсбуці своїм діалогом з міським головою Сергієм Надалом, який відбувся під час останньої сесії.

Сороколіт запитав у мера про те, що робить приватна компанія на Малашівецькому сміттєзвалищі, яке їй віддали в оренду на десятки років. Сергія Надала такі питання вивели із себе.

«Раніше місто витрачало на утримання Малашівецького сміттєзвалища до 2 млн. грн. на рік. Зараз же приватна фірма, яка отримала його в безкоштовне користування, збирає «за утилізацію» лише з Тернополя понад 10 млн. грн. Скажіть, будь ласка, що саме робить приватна компанія?»,- запитав Сороколіт

«Ви брешете! Приватна команія не збирає грошей з людей»,- відповів мер.

«Я й не казав, що хтось збирає гроші з тернополян. Мене все ж цікавить, що конкретно робить приватна компанія, яка збирає мільйони за сміття?»,- продовжив Сороколіт.

«То підіть і запитайтесь в компанії»,- зверхньо відповів Надал.

До речі, від сесії до сесії стало системо Сергію Надалу дозволяти собі хамство та неповаго до депутатів. Це помічають і медіа, і громадськість, яка слідкує за сесіями. Та повернемося до сміття.

«Приблизно така розмова відбулась на останній сесії, коли я поставив запитання в.о. начальника управління ЖКГ, який доповідав по одному з проєктів рішень. Власне, з цього проєкту я й дізнався, що кілька навколишніх міст і сіл, додатково, окрім платежів за утилізацію сміття, заплатять в 2021 році в бюджет Тернополя понад 2,5 млн. грн. «за утримання під’їзних шляхів та придорожніх зелених зон, забезпечення належного санітарно-технічного стану прилеглої до сміттєзвалища території»,- пише Іван Сороколіт.

Депутат навів дані про те, скільки деякі населені пункти зараз сплачують за вивіз сміття у Малашівці:

– Великі Гаї – 663 тис. грн.;

– Збараж – 700 тис. грн.;

– Підгороднє – 154 тис. грн.;

– Великі Бірки – 435 тис. грн.;

– Біла – 314 тис. грн. (за півроку).

«Звичайно, добре, що є бажаючі додатково наповнювати бюджет міста на чималі суми.

Однак, мені справді стало цікаво: якщо за «прибирання прилеглої до сміттєзвалища території» додаткові мільйони сплачують навколишні села, то що ж робить приватна фірма, якій віддали на 49 років в безкоштовне користування Малашівецьке сміттєзвалище, і яка за сміття щорічно збирає понад 15 млн. грн.? А може й 30 млн.! Суму назвати складно, бо журналісти неодноразово фіксували, що сміття завозиться не лише з Тернопільської області. Переконаний, на смітті Тернопіль міг би заробляти десятки мільйонів! Але висновки робіть самі»,- підсумував Сороколіт.