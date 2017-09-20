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Яка надзвичайна подія відбулась у тернопільській прокуратурі. Байка від Ігоря Василіва

Redaktor 27 Views 1 коментар

Активіст “Автомайдану” Ігор Василів у мережі Фейсбук поділився своєю версією подій, які відбулись 19 вересня в обласній прокуратурі.

  • Жили два прокурорчика Р і К.
    І все в них було нормально, будинки будували і справи заминали, але одного дня, прокурор Р, погорів на хабарі, сума невелика, але брав у свого підлеглого і тому йому, просто стало стидно.
    Найкращий друг і перший зам К, вирішив допомогти свому шефу, і знайшов одного прокурора в обласній прокуратурі, назвем його М.
    Придумав К, підкинути пачку ,,бабок” в гараж до прокурора Р, для того щоб самим їх і знайти. Навіть поліцію викликали, щоб зафіксувати факт ,,провокації хабара”. От які ми чесні, Р і К, а нам хотіли підкинути гроші мічені, і перший раз нам їх підкинули! І пресу підключили, і написали- ,, люди не вірять у вину самого чесного прокурора і готові вийти на Майдан”.
    Потім залучений до процесу М, допоміг збирати ,,докази”, як СБУ і Генпрокуратура підкинула мічені купюри.
    Але щось пішло не так, і сьогодні, ображені київські сбушники і генпрокурорчики, ,,вивернули”, в трьох кабінетах облпрокуратури, всі документи. А подорозі, ще й мєнтовку ,,прошманали”.
    От така байка.

Нагадаємо, сьогодні “столична” СБУ проводила обшуки в тернопільських прокуратурі та Управлінні поліції.

One thought on “Яка надзвичайна подія відбулась у тернопільській прокуратурі. Байка від Ігоря Василіва

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    23:47 | 19 вересня, 2017 at 23:47
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    То написав випускник психлікарні, або може навіть золотий призер но тієї самої лікарні.

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