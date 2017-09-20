Яка надзвичайна подія відбулась у тернопільській прокуратурі. Байка від Ігоря Василіва
Активіст “Автомайдану” Ігор Василів у мережі Фейсбук поділився своєю версією подій, які відбулись 19 вересня в обласній прокуратурі.
- Жили два прокурорчика Р і К.
І все в них було нормально, будинки будували і справи заминали, але одного дня, прокурор Р, погорів на хабарі, сума невелика, але брав у свого підлеглого і тому йому, просто стало стидно.
Найкращий друг і перший зам К, вирішив допомогти свому шефу, і знайшов одного прокурора в обласній прокуратурі, назвем його М.
Придумав К, підкинути пачку ,,бабок” в гараж до прокурора Р, для того щоб самим їх і знайти. Навіть поліцію викликали, щоб зафіксувати факт ,,провокації хабара”. От які ми чесні, Р і К, а нам хотіли підкинути гроші мічені, і перший раз нам їх підкинули! І пресу підключили, і написали- ,, люди не вірять у вину самого чесного прокурора і готові вийти на Майдан”.
Потім залучений до процесу М, допоміг збирати ,,докази”, як СБУ і Генпрокуратура підкинула мічені купюри.
Але щось пішло не так, і сьогодні, ображені київські сбушники і генпрокурорчики, ,,вивернули”, в трьох кабінетах облпрокуратури, всі документи. А подорозі, ще й мєнтовку ,,прошманали”.
От така байка.
One thought on “Яка надзвичайна подія відбулась у тернопільській прокуратурі. Байка від Ігоря Василіва”
То написав випускник психлікарні, або може навіть золотий призер но тієї самої лікарні.