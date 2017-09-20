Яка надзвичайна подія відбулась у тернопільській прокуратурі. Байка від Ігоря Василіва

афіксувати факт ,,провокації хабара”. От які ми чесні, Р і К, а нам хотіли підкинути гроші мічені, і перший раз нам їх підкинули! І пресу підключили, і написали- ,, люди не вірять у вину самого чесного прокурора і готові вийти на Майдан”.

