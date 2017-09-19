У Тернополі встановлюють будинкові лічильники: чим це загрожує мешканцям?

У тернопільських багатоповерхівках почали встановлювати загальнобудинкові лічильники. Обліковувати планують тепло, споживання гарячої та холодної води, що потрапляє у багатоповерхівку. Зважаючи, що більшість мереж у житловому фонді застарілі, спеціалісти прогнозують великі втрати ресурсів усередині будинку. Тож різниця між будинковим лічильником та індивідуальним може були несподівано великою. Усі витрати ляжуть на плечі мешканців.

Дали трохи більше року

Наприкінці липня Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Документ передбачає обов’язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, мереж гарячого та холодного водопостачання.

Відповідно до закону, такі лічильники мають бути встановлені операторами зовнішніх мереж до 1 жовтня 2018 року для житлових будинків та до 1 жовтня 2017 року – для нежитлових будівель.

Крім того, згідно з прийнятим документом, для багатоквартирних будинків обов’язковим буде оснащення індивідуальними приладами обліку або приладами-розподільниками показників споживання теплової енергії. Такі лічильники повинні бути встановлені до 1 жовтня 2018 року. Закон забороняє приєднання до мереж нових будівель, які не обладнані зазначеними вище лічильниками.

За оцінками експертного середовища, прийняття документа дозволить знизити на три чверті обсяг необлікованих витрат води у внутрішньобудинкових системах та скоротити споживання теплової енергії протягом 1-3 років у середньому на 15-20%, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню споживання газу та скороченню викидів парникових газів.

Але підприємства, які обслуговують житловий фонд, налаштовані не так оптимістично. Кажуть, що навіть у новобудовах втрати води та тепла у будинках доволі великі. І за них доведеться платити споживачам.

Споживачі платитимуть більше

За словами керівника громадської спілки «Рада голів ОСББ» Сергія Лупака, процедура встановлення загальнобудинкових лічильників містить одразу кілька ризиків – зношеність мереж, махінації із показниками лічильників, втручання у роботу приладів обліку.

Що стосується приладів обліку холодної води, то їх будуть встановлювати за рахунок самих мешканців. Планується реструктуризація суми на кілька років або ж включення послуги у тариф. Наразі ж тарифи затверджуються без врахування цієї статті витрат.

– Лічильники холодної води мають встановити протягом двох років з дня підписання закону, на тепло – протягом 5 років, – коментує Сергій Лупак. – Крім того, відповідно до документа, всі мешканці повинні упродовж трьох років встановити квартирні прилади обліку. До цього часу різниця між показниками будинкових та індивідуальних лічильників буде розділена між споживачами, які не мають приладів обліку води. Якщо у будинку всі мешканці встановили індивідуальні лічильники, то різницю розділятимуть між жителями за відповідною методикою. Наразі вона ще не розроблена, але планується, що почне діяти з нового року.

Спеціалісти зазначають, що навіть у таких випадках різниця виникатиме, адже у «панельках» мережі є зношеними і застарілими, а у новобудовах нерідко встановлюють неякісні комунікації, які спричиняють високі тепловтрати.

– У панельних будинках мережі знаходяться у жахливому стані. Виникають протікання, прориви, втрати води. За все це платитимуть мешканці. Ще кілька років тому було укладено договір між ОСББ та водоканалом. Різниця між загальнобудинковим і квартирними лічильниками нараховувалась на ОСББ. Це були доволі великі суми, – каже Сергій Лупак. – Різниця може виникати і через похибки лічильників. В ідеальному варіанті усі мешканці повинні подавати показники одночасно, в один день, із загальнобудинковим лічильником. Але це фактично не можливо. Якщо ж мешканці не подали показників, то їм буде нарахована за місяць середня норма споживання. Крім того, є відсоток мешканців, які втручаються у роботу прилада обліку, встановлюють магніти, аби зменшити обсяги споживання. Виходить, що у будинок заходить одна кількість води, а квартири подають зовсім інші дані. А тому за тих, хто шахраює, сплачуватимуть їхні сусіди.

Дещо інша ситуація з тепловими мережами. КП встановлюють ІТП та лічильники за кошти грантодавців, тому принаймні за цю послугу тернополяни не платитимуть. Але радісних новин тут теж не багато.

– Наші будинки розбалансовані. У частині квартир встановлено індивідуальне опалення, але через них все одно проходять стояки централізованого опалення. Поки що за них мешканці квартири не платять. Це роблять абоненти, які користуються централізованим опаленням. Та невдовзі тепловики теж планують розробити методику, відповідно до якої власники індивідуального опалення будуть сплачувати за обігрів місць загального користування – сходових кліток, підвалів тощо, – каже Сергій Лупак.

За його словами, тепловтрати у будинках доволі великі. Так, наприклад, у більшості «панельок» у сміттєвих камерах встановлено одну-дві батареї. Що вони обігрівають, важко сказати. Можливо, вулицю. Одним словом, гроші – на вітер. Але за такі непродумані моменти тепер також платитимуть споживачі. Великі тепловтрати виникають у підвалах. Труби там не ізольовані, вікна – не герметичні.

Усі ці недоліки балансоутримувачі повинні усунути до моменту встановлення загальнобудинкових лічильників. Тільки так мешканці зможуть трохи зекономити. Зважаючи на це, вони повинні заздалегідь звернутися до ОСББ чи так званого ЖЕКу і вказати на місця найбільших тепловтрат та протікання води.

– Відповідно до закону, споживач має платити за все, що увійшло в будинок. Тому мешканці самі повинні контролювати, як надаються послуги і чи немає втрат. В іншому випадку вони мають право вимагати у підприємства, яке обслуговує будинок, відшкодування. Адже виходить, що мешканці оплатили за обслуговування мереж, але надавач послуг не виконав своїх зобов’язань, – каже Сергій Лупак.

Щоправда, це, швидше, теорія, ніж практика. Адже відшкодувати кошти можна лише через суд, а це доволі тривала і непроста процедура.

Просять встановити лічильники

Як уже повідомлялося, будинкові лічильники встановлюватимуть на холодну та гарячу воду, а також тепло.

Як наголосили у КП «Тернопільводоканал», 95% мешканців багатоповерхівок уже встановили квартирні лічильники. Тим, у кого немає приладів обліку води, радять поспішати.

– Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» передбачає встановлення будинкових лічильників, які здійснюватимуть облік води при вході у будинок, – розповідає директор підприємства Володимир Кузьма. – Таким чином посилиться контроль над споживанням. Раніше витрати за похибку лягали на підприємство, зараз за це відповідають обслуговуючі організації та мешканці. Тому тих, у кого немає приладів обліку, просимо переглянути свою позицію щодо цього питання. Зважаючи, що більшість споживачів мають лічильники, а в будинку залишається один-два абоненти, у яких не встановлено приладів обліку, то різниця між показниками ляже на них, а це можуть бути великі суми.

У ДП «Тернопільміськгаз» повідомили, що інвестиційним планом діяльності підприємства не передбачено встановлення будинкових лічильників, а лише квартирних. Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» передбачено, що з 1 січня 2018 року в квартирах, де газ використовується тільки для приготування їжі, мають бути встановлені комерційні лічильники, інакше таким мешканцям можуть припинити подачу газу. Справді, кілька місяців тому на під’їздах з’явилися голошення про встановлення квартирних лічильників. Мешканцям повідомляли дату та час, коли у піж їзді працюватимуть спеціалісти, які безкоштовно виконають цю послугу. В іншому випадку мешканцям доведеться звертатися до газовиків і ставати на чергу. Щодо будинкових лічильників, то планується, що їх встановлення покривається за рахунок діючого тарифу.

Зоряна Гарасимів

КОМЕНТАР

Іван Сороколіт, депутат ТМР, член постійної комісії з питань житлово-комунального господарства:

– «Лічильникова (облікова) революція» болісна, але потрібна. Встановлення загальнобудинкових лічильників – це невідворотний процес і його можна назвати своєрідною складовою так званих непопулярних реформ у сфері ЖКГ. Він обов’язково розпочався б якщо не зараз, то за кілька років.

А суть усіх справжніх непопулярних реформ полягає у тому, що вони принесуть значні позитиви, але на початках зазвичай вони досить болісні для населення. До позитивів «лічильникової революції» можна віднести:

1) чіткі дані про втрати води/тепла всередині будинків;

2) дієва мотивація мешканців та обслуговуючих організацій проводити серйозні заходи щодо мінімізації втрат води/тепла;

3) підвищення рівня самоорганізації населення в багатоквартирних будинках;

4) покращення фінансових показників комунальних підприємств сфери тепло- та водопостачання. До недоліків:

1) можливе тимчасове або й довготривале додаткове фінансове навантаження на частину кінцевих споживачів (мешканців);

2) ріст соціальної напруги серед населення;

3) необхідність додаткових капіталовкладень у ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж.

Як для будь-якої складної, але необхідної медичної хірургічної операції успіх реформи залежить не лише від факту її проведення, а й від якості та професійності як виконання, так і здійснення «післяопераційної реабілітації». Практичними кроками, котрі могли б знизити недоліки від запровадження лічильників, могли би бути:

– запровадження чи то державою, чи місцевою владою перед стартом нової форми розрахунків за спожиті газ/воду перехідного періоду (до прикладу, рік) після встановлення загальнобудинкових лічильників. Це дозволило б мешканцям та обслуговуючим організаціям підготуватись та реалізувати заходи з оптимізації втрат і не провокувати соціальної напруги;

– впровадження органами місцевого самоврядування програм тимчасового субсидіювання умовно «старих будинків» (зі значними потребами модернізації інженерних мереж). Критерії, за якими тимчасово субсидіювати будинки, напрацьовує сама ж місцева рада;

– встановлення найвищого пріоритету виділення коштів місцевих бюджетів на ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж для будинків, де мешканці готові це проводити на умовах співфінансування.