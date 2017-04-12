Яке їхало, таке й здибало: на Тернопільщині неприємності з законом мають двоє молодиків

Кримінальне провадження за частиною другою статті 185 ККУ слідчі Козівського відділення поліції розпочали щодо двох жителів села Вівся. Зловмисники спокусилися на майно односельчанина.

30-річний селянин звернувся до поліцейських із заявою про те, що невідомі особи шляхом вільного доступу викрали з його обійстя металевий лист. Суму завданих збитків оцінив у триста гривень.

Поліцейські оперативно встановили підозрюваних. Ними виявилися односельці заявника,1986 та 1995 року народження. Зловмисники зізналися, що крадене здали на металобрухт.

Триває досудове розслідування.