Новини Тернополя 

Яке їхало, таке й здибало: на Тернопільщині неприємності з законом мають двоє молодиків

Maryana 68 Views Прокоментуй!

Кримінальне провадження за частиною другою статті 185 ККУ слідчі Козівського відділення поліції розпочали щодо двох жителів села Вівся. Зловмисники спокусилися на майно односельчанина.

30-річний селянин звернувся до поліцейських із заявою про те, що невідомі особи шляхом вільного доступу викрали з його обійстя металевий лист. Суму завданих збитків оцінив у триста гривень.

Поліцейські оперативно встановили підозрюваних. Ними виявилися односельці заявника,1986 та 1995 року народження. Зловмисники зізналися, що крадене здали на металобрухт.

Триває досудове розслідування.

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